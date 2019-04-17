مشاهدة مباراة نابولي وارسنال بث مباشر في أهم مباريات الخميس

مباراة نابولي وارسنال في إياب ربع نهائي الدوري الاوروبي "يوروباليغ"، ستمثل تحدياً كبيراً لفريق المدرب كارلو انشيلوتي الباحث عن تخطي عقبة الفريق الانكليزي وتعويض خسارته ذهابا بهدفين دون رد.

في المقابل يتطلع رجال المدرب اوناي الى المحافظة على التقدم او تعزيزه لضمان ورقة العبور الى نصف نهائي المسابقة.

مباراة ارسنال ونابولي.. معلومات البث المباشر

موعد مباراة نابولي وارسنال سيكون الخميس الثامن عشر من نيسان/أبريل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

البث المباشر لمباراة نابولي وارسنال سيكون عبر قناة beIN SPORTS HD1 باللغة العربية وbeIN SPORTS HD11باللغة الإنكليزية.

اينما كنتم يمكنكم مشاهدة مباراة نابولي وارسنال في نقل حي ومباشر، عبر مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، وذلك عبر تطبيق beIN CONNECT.

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