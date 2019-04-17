مشاهدة مباراة نابولي وارسنال بث مباشر في أهم مباريات الخميس

مباراة نابولي وارسنال في إياب ربع نهائي الدوري الاوروبي "يوروباليغ"، ستمثل تحدياً كبيراً لفريق المدرب كارلو انشيلوتي الباحث عن تخطي عقبة الفريق الانكليزي وتعويض خسارته ذهابا بهدفين دون رد.
في المقابل يتطلع رجال المدرب اوناي الى المحافظة على التقدم او تعزيزه لضمان ورقة العبور الى نصف نهائي المسابقة.
مباراة ارسنال ونابولي.. معلومات البث المباشر
موعد مباراة نابولي وارسنال سيكون الخميس الثامن عشر من نيسان/أبريل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة
البث المباشر لمباراة نابولي وارسنال سيكون عبر قناة beIN SPORTS HD1 باللغة العربية وbeIN SPORTS HD11باللغة الإنكليزية.
اينما كنتم يمكنكم مشاهدة مباراة نابولي وارسنال في نقل حي ومباشر، عبر مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، وذلك عبر تطبيق beIN CONNECT.
لغة الارقام قبل حوار الاقدام
- فوز نابولي الوحيد على أرضه أمام أرسنال كان في مرحلة مجموعات دوري الأبطال 2013/2014 (2-0).
- آخر مباراة لعبها أرسنال كفريق ضيف في إيطاليا كانت في دور الـ16 من الدوري الأوروبي الموسم الماضي، منتصراً فيها 2-0 على ميلان.
- خرج نابولي من آخر 8 لقاءات اقصائية أوروبية كبرى كان قد خسر في مباراة الذهاب فيها.
- تأهل أرسنال إلى الدور التالي في جميع لقاءاته الـ16 الاقصائية الماضية التي فاز في لقاء الذهاب بفارق هدفين أو أكثر.
- فاز مدرب أرسنال أوناي إيمري 25 مرة في مراحل الدوري الأوروبي الاقصائية، أكثر من أي مدرب آخر.