موعد مباراة أرسنال وآينتراخت فرانكفورت

البث المباشر لمباراة أرسنال ومضيفه آينتراخت فرانكفورت اليوم الخميس 19 أيلول/سبتمبر انطلاقاً من الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة .

مباراة أرسنال ومضيفه آينتراخت فرانكفورت ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة أرسنال وآينتراخت فرانكفورت في بث مباشر عبر الانترنت

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آينتراخت فرانكفورت / أرسنال : لحظة بلحظة



التشكيلة الأساسية للفريقين:

فريق أرسنال