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مشاهدة أرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر

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مباراة أرسنال وآينتراخت فرانكفورت اليوم في الـ"يوروبا ليغ" ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

www.uefa.com

موعد مباراة أرسنال وآينتراخت فرانكفورت 

البث المباشر لمباراة أرسنال ومضيفه آينتراخت فرانكفورت اليوم الخميس 19 أيلول/سبتمبر انطلاقاً من الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة .

مباراة أرسنال ومضيفه آينتراخت فرانكفورت ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1. 

مشاهدة مباراة أرسنال وآينتراخت فرانكفورت في بث مباشر عبر الانترنت 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

آينتراخت فرانكفورت / أرسنال : لحظة بلحظة 


التشكيلة الأساسية للفريقين: 

  • فريق أرسنال 

 

  • فريق آينتراخت فرانكفورت 

 

أرسنال الإنكليزي
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