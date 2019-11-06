مانشستر يونايتد وإشبيلية يخوضان مواجهتان حاسمتان

ويحتاج يونايتد إلى تكرار فوزه على بارتيزان بلغراد من أجل حسم تأهله الى دور الـ32، حيث سيرفع رصيده الى 10 نقاط مقابل 4 لثالث المجموعة بارتيزان.

أما إي زد ألكمار الهولندي الثاني (5 نقاط)، فيأمل بدوره في قطع شوط كبير نحو التأهل، عندما يلاقي مضيفه أستانا الكازاخستاني متذيل الترتيب دون نقاط.

ونجح لاعبو المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير بتحقيق فوز هزيل في بلغراد 1-صفر قبل أسبوعين، ويبقى فريقهم أحد فريقين لم تهتز شباكهما حتى الآن في المسابقة، مع إشبيلية الإسباني متصدر المجموعة الأولى.

وحث سولسكاير لاعبيه على نسيان خيبة خسارة المباراة الأخيرة ضد بورنموث (صفر-1) في البريميرليغ واستمرار تدهوره المخيب منذ بداية الموسم ما وضعه في المركز العاشر.

وقال النروجي، المهاجم السابق ليونايتد، "يجب أن نرد".

وتابع المدرب الذي لا يزال يفتقد لاعب وسطه بطل العالم الفرنسي بول بوغبا لإصابته "لدينا مباراتان قبل فترة التوقف الدولية، نملك فرصة التأهل في أوروبا الخميس ثم (الفوز) على برايتون على أرضنا، لذا نحن بحاجة لرد فعل".

وسيضمن إشبيلية الإسباني، حامل اللقب خمس مرات (رقم قياسي)، التأهل بحال فوزه على مضيفه المتواضع دوديلانج من لوكسمبورغ.

وحصد الفريق الاندلسي حتى الآن تسع نقاط كاملة في مجموعة متواضعة تضم أيضا قره باغ الأذربيجاني وأبويل نيقوسيا القبرصي.

"حافز ضخم"

وبعد تحقيقه فوزين متتاليين وضعاه على صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، يخوض سلتيك مواجهة لاتسيو الثالث (3 نقاط) على أمل تخطيه وخطف بطاقة التأهل من العاصمة الايطالية، بحال فشل رين الفرنسي (نقطة) بتخطي كلوج الروماني الثاني (6 نقاط).

ويخوض لاعبو المدرب الأيرلندي الشمالي نيل لينون المباراة بثقة بعد تأهلهم الى نهائي كأس الرابطة أمام غريمه التاريخي رينجرز وذلك بعد فوزه الكبير على هيبرنيان 5-2.

قال لينون "نعرف أهمية الحافز الضخم بالذهاب الى روما وتحقيق نتيجة، وبعد التأهل من نصف النهائي والشعور الجيد، سيكون اللاعبون بحال نفسية جيدة".

تابع "هذه مباراة ضخمة، نعرف نوعية الخصم مساء الخميس ضد لاتسيو، لكن الأمر ليس بعيدا عن متناولنا".

أما مواطنه رينجرز ومدربه الانكليزي ستيفن جيرارد، فيلاقي بورتو البرتغالي على ملعبه "ايبروكس" مدركاً ان الفوز سيرفع رصيده الى 7 نقاط ضمن المجموعة السابعة ويضعه في موقع جيد للتأهل الى جانب يونغ بويز السويسري المتصدر (6 نقاط) والذي يلاقي متذيل الترتيب فينورد الهولندي (3).

وتشهد المجموعة العاشرة مواجهة قوية بين روما الايطالي المتصدر (5) وبوروسيا مونشنغلادباخ الأخير (2) متصدر ترتيب الدوري الألماني.

والتقى الفريقان في ايطاليا قبل اسبوعين وتعادلا 1-1، عندما سجل لارس شتيندل ركلة جزاء جدلية للفريق الالماني في الوقت القاتل.

