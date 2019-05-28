ساري يغادر الحصة التدريبية لتشيلسي غاضباً

وغادر ساري بعد مشادة بين لاعبيه الأرجنتيني غونزالو هيغوايين والبرازيلي دافيد لويز.

وتوجه المدير الفني الإيطالي (60 عاماً) إلى خارج الملعب وقام برمي قبعته الزرقاء على الأرض وركلها بقدمه أمام كاميرات الصحافيين الحاضرين.

ودخل المهاجم هيغوايين والمدافع لويز في مشادة عقب تدخل قوي للأوّل بحق الثاني خلال مباراة مصغرة في أحد زوايا الملعب.

بعد ذلك، تبادل ساري بضع كلمات مع المدافع البرازيلي، قبل مغادرة الحصة التدريبية قبل انتهائها.

ويلتقي تشيلسي جاره اللندني أرسنال الأربعاء على الملعب الأولمبي في باكو في نهائي يوروبا ليغ حيث يبحث الأول عن ثاني ألقابه في المسابقة بعد عام 2013.