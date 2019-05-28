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دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي

ساري يغادر الحصة التدريبية لتشيلسي غاضباً

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غادر الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي الإنكليزي، غاضباً الحصة التدريبية المفتوحة أمام وسائل الإعلام عشية نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في باكو.

Reuters

 

وغادر ساري بعد مشادة بين لاعبيه الأرجنتيني غونزالو هيغوايين والبرازيلي دافيد لويز.

وتوجه المدير الفني الإيطالي (60 عاماً) إلى خارج الملعب وقام برمي قبعته الزرقاء على الأرض وركلها بقدمه أمام كاميرات الصحافيين الحاضرين.

ودخل المهاجم هيغوايين والمدافع لويز في مشادة عقب تدخل قوي للأوّل بحق الثاني خلال مباراة مصغرة في أحد زوايا الملعب.

بعد ذلك، تبادل ساري بضع كلمات مع المدافع البرازيلي، قبل مغادرة الحصة التدريبية قبل انتهائها.

ويلتقي تشيلسي جاره اللندني أرسنال الأربعاء على الملعب الأولمبي في باكو في نهائي يوروبا ليغ حيث يبحث الأول عن ثاني ألقابه في المسابقة بعد عام 2013.

غونزالو هيغواين ماوريتسيو ساري
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