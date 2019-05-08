العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي

تشيلسي يفتقد جهود كانتي أمام فرانكفورت

من قبل

قال ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي اليوم الأربعاء إن لاعب الوسط نغولو كانتي سيغيب عن لقاء اينتراخت فرانكفورت في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي غدا الخميس بسبب الإصابة.

Reuters

 وسيغيب اللاعب الدولي الفرنسي حوالي أسبوعين بسبب مشكلات في عضلات الفخذ الخلفية.  

وكان كانتي غادر أرضية الملعب في مستهل الشوط الأول أمام واتفورد في الدوري الإنكليزي الممتاز، وقال ساري عقب المباراة إن القرار بعدم إراحة اللاعب الفائز بكأس العالم كان خطأ.  

ويأمل تشيلسي، الذي تعادل في مباراة الذهاب 1-1 مع فرانكفورت، في أن يشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما إذا ما بلغ الفريق نهائي ثاني بطولات الأندية الأوروبية في 29 أيار/مايو الجاري.  

وقال ساري للصحفيين: "يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ورغم أنها ليست خطيرة فإنه بحاجة للراحة لأسبوعين. "يمكننا أن نحاول مساعدته على التعافي من أجل المشاركة في النهائي إذا ما بلغنا هذه المرحلة. لست متأكدا من قدرته على القيام بذلك لكننا بوسعنا أن نحاول".  


 

الدوري الأوروبي تشيلسي الإنكليزي نغولو كانتي
السابق مشاهدة مباراة أرسنال وفالنسيا
اقرأ
مشاهدة مباراة أرسنال وفالنسيا بث مباشر
التالي

آخر الأحداث