تشيلسي يفتقد جهود كانتي أمام فرانكفورت

وسيغيب اللاعب الدولي الفرنسي حوالي أسبوعين بسبب مشكلات في عضلات الفخذ الخلفية.

وكان كانتي غادر أرضية الملعب في مستهل الشوط الأول أمام واتفورد في الدوري الإنكليزي الممتاز، وقال ساري عقب المباراة إن القرار بعدم إراحة اللاعب الفائز بكأس العالم كان خطأ.

ويأمل تشيلسي، الذي تعادل في مباراة الذهاب 1-1 مع فرانكفورت، في أن يشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما إذا ما بلغ الفريق نهائي ثاني بطولات الأندية الأوروبية في 29 أيار/مايو الجاري.

وقال ساري للصحفيين: "يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ورغم أنها ليست خطيرة فإنه بحاجة للراحة لأسبوعين. "يمكننا أن نحاول مساعدته على التعافي من أجل المشاركة في النهائي إذا ما بلغنا هذه المرحلة. لست متأكدا من قدرته على القيام بذلك لكننا بوسعنا أن نحاول".



