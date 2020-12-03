تأهل فياريال ودينامو زغرب والنجم الأحمر إلى دور الـ32

فياريال يحقق مراده

انتزع فياريال الإسباني بطاقة العبور لدور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوزه الغالي والصعب بهدف دون رد على مضيفه سيفاس سبور التركي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة التاسعة للبطولة القارية، التي شهدت تعادل قره باغ الأذري (1-1) مع ضيفه مكابي تل أبيب.

ورفع فياريال رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، فيما احتل مكابي تل أبيب المركز الثاني بثماني نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على سيفاس سبور، صاحب المركز الثالث (6 نقاط)، وتذيل قره باغ الترتيب بنقطة وحيدة.

ووقّع النيجيري صامويل تشوكويزي هدف التأهل لفياريال مطلع الدقيقة 75.

دينامو زغرب يعبر باقتدار

بدوره، تأهل فريق دينامو زغرب الكرواتي إلى دور الـ32 عقب فوزه على مضيفه فينورد روتردام الهولندي 2-0 ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الحادية عشر بالمسابقة، والتي شهدت فوز فولفيرسبيرغر النمساوي على مضيفه سيسكا موسكو الروسي 1-0.

ورفع الفريق الكرواتي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن فولفيرسبيرغر صاحب المركز الثاني، الذي سينتظر حتى الجولة الأخيرة لحسم تأهله حينما يواجه فريق فينورد الهولندي الذي تجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل سيسكا موسكو الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

وتقدم دينامو زغرب عن طريق برونو بيتكوفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول، قبل أن يضيف لوفرو ماير الهدف الثاني في الدقيقة 53.



النجم الأحمر يلحق بركب المتأهلين



لحق فريق النجم الأحمر الصربي بركب المتأهلين إلى دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب تعادله السلبي مع ضيفه هوفنهايم الألماني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية عشرة بالمسابقة.

وكان هوفنهايم قد حسم تأهله في وقت سابق، ورفع التعادل رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، فيما يحتل النجم الأحمر المركز الثاني برصيد عشر نقاط.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، ودّع سلوفان ليبيرتش التشيكي المنافسات رغم فوزه على مضيفه جينت البلجيكي 2-1.

ورفع سلوفان ليبريتش رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، لكنه ودع المنافسات عقب تعادل النجم الأحمر الصربي سلبيا مع هوفنهايم، فيما يتذيل جينت البلجيكي الترتيب دون نقاط.

