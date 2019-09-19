بورتو يتخطّى عقبة يونغ بويز بصعوبة

ووقّع البرازيلي تيكينيو هدفي بورتو (8) و(29) في حين سجّل الكاميروني جون بيير نسام هدف يونغ بويز الوحيد (15 من ركلة جزاء).

ولحساب نفس المجموعة، انتصر رانجرز الاسكتلندي على ضيفه فينورد روتردام الهولندي بهدف من توقيع شيي أوجو (24).

سقوط سسكا

حقق لودوغوريتس رازغراد البلغاري فوزاً باهراً على سسكا موسكو الروسي بخمسة أهداف لهدف في مفتتح مباريات المجموعة الثامنة.

وتناوب على تسجيل أهداف الفائز كل من واندرسون (47) وجودي لوكوكي (50) وكلاوديو كيسيرو (52) و(68) و(73 من ركلة جزاء) في حين دوّن إيغور ديفيف (11) هدف الخاسر الوحيد.

أما المباراة الأخرى ضمن منافسات المجموعة والتي جمعت إسبانيول الإسباني بضيفه فيرينتسفاروشي المجري فقد آلت إلى التعادل الإيجابي (1-1).

وسجّل لفيرينتسفاروشي خافي لوبيز (10 خطأ في مرمى فريقه) في حين عادل إسبانيول الكفّة بواسطة ماتياس فارغاس (60).

