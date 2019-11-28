الدوري الأوروبي: تأهل جنت وفولفسبورغ واسبانيول وفوز كبير لروما

حجز فريقا جنت البلجيكي وفولفسبورغ الالماني بطاقتي التأهل الى دور الـ 32 من الدوري الأوروبي من خلال الجولة الخامسة قبل الاخيرة لمباريات المجموعة التاسعة.

وتعادل جنت مع سانت اتيان الفرنسي سلبا، وفاز فولفسبورغ على اولكسندريا الاوكراني بهدف سجله فوت فيغهورست (45 من ركلة جزاء) ليضمن الفريقان العبور اليوم الخميس.

ويملك جنت 9 نقاط في صدارة المجموعة متفوقا بفارق نقطة واحدة عن فولفسبورغ فيما يملك سانت اتيان 4 نقاط واولكسندريا 3.

المجموعة الثامنة

وحجز فريق إسبانيول بطاقة العبور لدور الـ32 عن المجموعة الثامنة بعد تعادله مع مضيفه فرنسفاروش المجري 2-2 وصعد إسبانيول إلى الدور المقبل كمتصدر للمجموعة برصيد 11 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه لودوغورتس البلغاري.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل لودوغورتس خارج أرضه مع سسكا موسكو الروسي 1-1.

وتبقى البطاقة الثانية بين الفريقين المجري والبلغاري.

المجموعة العاشرة

وحقق روما الإيطالي فوزا كبيرا 3- صفر على مضيفه اسطنبول باشاك شهير التركي ضمن المجموعة العاشرة التي شهدت تغلب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بنتيجة 1 -صفر على مضيفه فولفسبرغر النمساوي.

تصدر مونشنغلادباخ المجموعة برصيد 8 نقاط أمام روما بذات الرصيد، وبفارق المواجهات ويحتل باشاك شهير المركز الثالث برصيد 7 نقاط أمام فولفسبرغر الأخير بأربع نقاط. وتأجل حسم بطاقتي المجموعة للجولة السادسة والأخيرة.