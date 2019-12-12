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دوري أبطال أوروبا
الدوري الأوروبي

الأندية المتأهلة للدور 32 في الدوري الأوروبي

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انتهت مرحلة دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وعرفت الأندية الواصلة للدور 32 من المسابقة الأوروبية.

AFP

تعرف على الأندية التي حصدت بطاقات العبور للدور القادم:

  1. إشبيلية الإسباني 
  2. أبويل نيقوسيا القبرصي 
  3. مالمو السويدي 
  4. كوبنهاغن الدنماركي 
  5. بازل السويسري 
  6. خيتافي الإسباني 
  7. لاسك لينز النمساوي 
  8. سبورتينغ لشبونة البرتغالي 
  9. سيلتك الاسكتلندي 
  10. كلوج الروماني 
  11. أرسنال الإنكليزي 
  12. آينتراخت فرانكفورت الألماني 
  13. بورتو البرتغالي 
  14. غلاسكو رينجرز الاسكتلندي 
  15. إسبانيول الإسباني  
  16. لودوغوريتس رازغراد البلغاري 
  17. جينت البلجيكي 
  18. فولفسبورغ الألماني 
  19. إسطنبول باشاك شهير التركي 
  20. روما الإيطالي 
  21. سبورتينغ براغا البرتغالي 
  22. وولفرهامبتون الإنكليزي 
  23. مانشستر يونايتد الإنكليزي
  24. إي زد آلكمار الهولندي 
  25. كلوب بروج البلجيكي 
  26. أوليمبياكوس اليوناني 
  27. شاختار دونيتسك الأوكراني 
  28. باير ليفركوزن الألماني 
  29. ريد بول سالزبورغ النمساوي 
  30. إنتر ميلان الإيطالي 
  31. بنفيكا البرتغالي 
  32. أياكس أمستردام الهولندي 
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