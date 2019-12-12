تعرف على الأندية التي حصدت بطاقات العبور للدور القادم:
- إشبيلية الإسباني
- أبويل نيقوسيا القبرصي
- مالمو السويدي
- كوبنهاغن الدنماركي
- بازل السويسري
- خيتافي الإسباني
- لاسك لينز النمساوي
- سبورتينغ لشبونة البرتغالي
- سيلتك الاسكتلندي
- كلوج الروماني
- أرسنال الإنكليزي
- آينتراخت فرانكفورت الألماني
- بورتو البرتغالي
- غلاسكو رينجرز الاسكتلندي
- إسبانيول الإسباني
- لودوغوريتس رازغراد البلغاري
- جينت البلجيكي
- فولفسبورغ الألماني
- إسطنبول باشاك شهير التركي
- روما الإيطالي
- سبورتينغ براغا البرتغالي
- وولفرهامبتون الإنكليزي
- مانشستر يونايتد الإنكليزي
- إي زد آلكمار الهولندي
- كلوب بروج البلجيكي
- أوليمبياكوس اليوناني
- شاختار دونيتسك الأوكراني
- باير ليفركوزن الألماني
- ريد بول سالزبورغ النمساوي
- إنتر ميلان الإيطالي
- بنفيكا البرتغالي
- أياكس أمستردام الهولندي