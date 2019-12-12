الأندية المتأهلة للدور 32 في الدوري الأوروبي

من قبل beIN SPORTS December 12, 2019 23:51 انتهت مرحلة دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وعرفت الأندية الواصلة للدور 32 من المسابقة الأوروبية.