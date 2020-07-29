إصابة أحد لاعبي إشبيلية بفيروس كورونا



ويستعد النادي الأندلسي لمواجهة روما الإيطالي في ألمانيا الأسبوع المقبل في مباراة واحدة حاسمة ضمن دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وأفاد النادي أن الحالة اكتُشفت عقب اختبارات أجراها يوم الأحد، وأن اللاعب المعني الذي لم يكشف اسمه "لا يعاني من الأعراض، بصحة جيدة ومعزول في منزله".

وأضاف النادي الإسباني أنه "أوقف مؤقتا تدريباته وقام بتعقيم منشآته".

وأجرى إشبيلية جولتين أخريين من الاختبارات على باقي أفراد الفريق والجهاز الإداري نتيجة الحالة الأولى، موضحا أنه "في الجولة الأولى، جاءت كل النتائج سلبية. الجولة الثانية التي أجريت اليوم، ستُعرف نتائجها صباح الخميس".

ويستعد الفريق للعودة إلى التمارين الخميس بحصص فردية في حال جاءت كامل نتائج الجولة الثانية سلبية.

وتقام المراحل الأخيرة من الدوري الأوروبي بمباراة واحدة بدلا من ذهاب وإياب في ألمانيا، وذلك بسبب جائحة "كوفيد-19" التي تسببت بتعليق المنافسات منذ آذار/مارس الماضي.

ويقام النهائي في مدينة كولن في 21 آب/أغسطس. أما ربع النهائي ونصف النهائي فتستضيفهما مدن كولن، دويسبورغ، دوسلدورف وغلزنكيرشن.

لكن قبل ذلك، يتعين الانتهاء من دور الـ16، حيث أقيمت كل مباريات الذهاب باستثناء مباراتي إنتر الايطالي مع خيتافي الإسباني وإشبيلية مع روما واللتين ستقامان على أرض محايدة في ألمانيا.

وكان نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني، أعلن الثلاثاء إصابة مهاجمه الدولي الدومينيكي ماريانو دياز (26 عاما) بالفيروس.

وبسبب العزل الصحي، لن يتمكن دياز من السفر مع ريال لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي الانكليزي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في السابع من آب/أغسطس المقبل (1-2 ذهابا في مدريد).

وكان ريال مدريد اضطر إلى فرض حجر صحي على أفراده في آذار/مارس بسبب اكتشاف حالة إيجابية في صفوف فريقه لكرة السلة والذي يتقاسم معه بعض منشآته الرياضية في مركز تدريباته في فالديبيباس في العاصمة مدريد.