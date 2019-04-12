آرسنال يفتح تحقيقاً في إساءة عنصرية تجاه كوليبالي

وانتشر مقطع فيديو على تطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي بعد المباراة تضمن توجيه أحد المشجعين على ملعب الإمارات إساءة عنصرية بصوت مسموع تجاه اللاعب السنغالي.

وقال متحدث باسم الفريق اللندني "ندين بشدة استخدام أي لغة عنصرية. بدأنا تحقيقا لمعرفة الجاني.

"لا نتهاون إطلاقا في هذا الخصوص. أي شخص يتصرف بهذا الشكل غير مرحب به في آرسنال وسيتم منعه من حضور المباريات".

وأضاف "هناك تنوع كبير بين جمهور الفريق الذي يعتبر جزءا من أسرة آرسنال. هذه الأحداث نادرة الحدوث في استاد الإمارات".

وأصبح كوليبالي رمزا لمعركة في مواجهة العنصرية في كرة القدم الإيطالية بعد أن تعرض لإساءات عنصرية من بعض مشجعي انترناسيونالي في إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي واقعة أخرى أمس الخميس، مُنع ثلاثة من مشجعي تشيلسي من دخول الملعب لمشاهدة مواجهة فريقهم على ملعب سلافيا براغ في الدوري الأوروبي بعد هتافات عنصرية مزعومة استهدفت المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على وسائل التواصل الاجتماعي.