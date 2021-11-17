أصحاب الأرض كانوا الأفضل منذ البداية، وفرضوا سيطرتهم على مجريات الرّبع الأوّل لينهوه لمصلحتهم 20-14، وواصلوا تقدّمهم في الربع الثاني ليوسّعوا الفارق في نهايته إلى 12 نقطة. ورغم تحسّن أداء الضيوف في الربع الثالث وتقليصهم الفارق إلى 9 نقاط، إلّا أنّ زينيت استطاع المحافظة على تقدّمه حتّى النهاية بفارق 9 نقاط.

