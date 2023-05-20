الموقعة بدأت متكافئة بين الطرفين حيث انتهى ربعها الأول متعادلاً بثماني عشرة نقطة لكل منهما. ورغم تفوق برشلونة مع نهاية النصف الأول باثنتين وأربعين نقطة لست وثلاثين، إلا أن النادي الملكي تمكن من قلب تأخره في الربع الثالث مع تألق نجمه والتر تافاريس الذي دون لوحده عشرين نقطة مكنت الريال من إنهاء اللقاء لمصلحته بفارق اثنتي عشرة نقطة، مكرراً تفوقه على برشلونة في نصف النهائي للعام الثاني توالياً.

وسيضرب ريال مدريد في النهائي موعداً مع أولمبياكوس الذي حجز البطاقة الأولى بفوزه المثير على موناكو 76-62 في كاوناس الليتوانية مسرح المربع الذهبي.

