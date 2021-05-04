أناضولو التركي إلى المربع الذهبي في الدوري الأوروبي للسلة

وكان ريال مدريد هو الأفضل في الشوط الأول حيث حسم الربع الأول لصالحه 21-18 والربع الثاني 20-18 فانتهى الشوط الأول لصالح العملاق الإسباني 41-36.

في الشوط الثاني، انتفض الفريق التركي بقوة فأنها الربع الثالث لصالحه بنتيجة 24-16 فتقلص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط (60-57) لصالح ريال مدريد.

🏀 أناضولو التركي ثاني المتأهلين للمربع الذهبي للدوري الأوروبي لكرة السلة @EuroLeague بفوزه على ريال مدريد @RMBaloncesto في المباراة الخامسة والفاصلة 88 - 83 pic.twitter.com/k5ZCPDhqNE — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) May 4, 2021

واستمر التفوق التركي في الربع الرابع الذي انتهى لصالح أناضولو (28-26) فحسم النتيجة بشكل عام لصالحه 88-83 مؤكداً تأهله إلى المربع الذهبي.

وكان سسكا موسكو أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من البطولة عقب فوزه على فنربخشة التركي بثلاثة مباريات دون رد.

