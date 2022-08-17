لوس أنجليس يحقق انتصاره السابع توالياً من قبل beIN SPORTS August 17, 2022 15:02 0:40 دقيقة حقق متصدر الترتيب لوس أنجليس انتصاره السابع توالياً بالفوز على ضيفه دي سي يونايتد بهدف دون رد في الدوري الأمريكي لكرة القدم. تقارير إخبارية الدوري الأميركي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 3:17 دقيقة راضي شنيشل يتولى مهمة تدريب المنتخب العراقي 2:43 دقيقة شابات إسبانيا يصعدن إلى ربع نهائي المونديال 0:40 دقيقة لوس أنجليس يحقق انتصاره السابع توالياً 1:34 دقيقة برايتون يضم الإكوادوري إستوبينيان 0:31 دقيقة توتنهام يتعاقد مع الإيطالي أودوغي 0:49 دقيقة رونالدو ينتقد "الأكاذيب" بشأن مستقبله في يونايتد 0:50 دقيقة إيقاف أحد المسؤولين التنفيذيين في أولمبياد طوكيو 1:00 دقيقة دورة سينسيناتي: خروج مبكر لأوساكا وسيرينا 1:36 دقيقة نيستلروي: رينجرز كان أفضل منا في الشوط الأول 1:28 دقيقة فان برونكهورست: كنا قريبين من الفوز ولكن...