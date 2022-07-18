المباراة شهدت مشاركة كيليني أساسياً، بينما بدأ بيل من دكة البدلاء.

لوس أنجليس افتتح أهداف المباراة عن طريق كريستيان أرانغو في الدقيقة السابعة والعشرين، وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة ناشفيل، تمكن هاني مختار من تنفيذها بنجاح مهدياً فريقه التعادل.

وفي الثواني الأولى من شوط المباراة الثاني، أعاد خوزيه سيفوينتيس الأفضلية لمصلحة لوس أنجليس.

وشهد النصف الثاني من المباراة، مشاركة بيل للمرة الأولى بقميص فريقه الجديد، وسط عاصفة من تصفيق الجماهير التي حيّت النجم الويلزي المنضم مؤخراً إلى قائمة نجوم الدوري الأمريكي.

