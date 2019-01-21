وفرض كليبيرز الذي خاض اللقاء بدون نجميه لو وليامس والإيطالي دانيلو غاليناري المصابين، إيقاعه منذ البداية في تكساس وتمكن من التقدم بفضل نجمه توبياس هاريس صاحب 27 نقطة و9 متابعات و9 تمريرات حاسمة.

وأضاف كل من زميليه باتريك بيفيرلي ومونتريزل هاريل 18 نقطة.

وخسر لوس أنجليس كليبيرز مبارياته الأربع الأخيرة على أرضه أمام كل من ديترويت بيستونز، نيو أورليانز بيليكانز، يوتا جاز وغولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في العامين الأخيرين، وخسر قبلها في عقر دار دنفر ناغتس.

وراكم سان انتونيو الأخطاء حيث خسر الكرة 18 مرة، وكان أفضل مسجل في صفوفه لاماركوس ألدريدج مع 30 نقطة.

وبرغم هذه الخسارة احتفظ سان انتونيو بالمركز السادس في المنطقة الغربية (27 فوزا مقابل 21 خسارة)، مع فوزين أكثر من كليبيرز في المركز الثامن (25 فوزا و21 خسارة).

وفاز مينيسوتا تمبروولفز على فينيكس صنز متذيل ترتيب فرق المنطقة الغربية 116-114 بفضل كارل-أنتوني تونز من الدومينيكان الذي سجل 30 نقطة منها 28 قبل استراحة الشوطين، وديريك روز مع 31 نقطة منها 29 قبل الاستراحة.

وأسقط انديانا بايسرز ثالث فرق المنطقة الشرقية ضيفه تشارلوت هورنتس 120-95 بفضل نجمه فيكتور أولاديبو صاحب 21 نقطة.

