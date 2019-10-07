تغلب بورتلاند تيمبرز على ضيفه سان هوزيه إيرثكويكس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الأخيرة للفريقين في الموسم العادي للدوري الأمريكي لكرة القدم.

تقدم صاحب الأرض في الدقيقة التاسعة والعشرين بهدف من لاريس مابيالا ثم جاء هدف التعادل بهدف من كريس فوندولوفسكي قبل أن يستعيد بورتلاند تيمبرز تفوقه في الدقيقة التاسعة والخمسين بهدف من داريو أسبرييا ثم سجل سباستيان بلانكو هدفا في الدقيقة الخامسة والسبعين من ركلة حرة ليتأهل فريقه للأدوار الإقصائية حيث أنهى الدوري بالمركز السادس في قائمة المجلس الغربي بينما فشل الضيوف في التأهل.

شيكاغو فاير يهزم أورلاندو سيتي

كما فاز شيكاغو فاير على مضيفه أورلاندو سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة الأخيرة للفريقين في الموسم العادي ضمن المسابقة ذاتها، في مباراة قد تكون الأخيرة لنجم شيكاغو الألماني المخضرم باستيان شفاينشتايغر.

تقدم أورلاندو في الدقيقة الخامسة بهدف من تيشو أكينديل غير أن شيكاغو أدرك التعادل في الدقيقة السابعة عشرة بهدف من كايل سميث.

وتقدم شيكاغو في الدقيقة الحادية والستين بهدف أحرزه سي جاي سابونغ ثم رفع الفريق بعد دقيقتين تفوقه إلى ثلاثة أهداف بهدف من أليكساندر كاتاي.ثم سجل بريميسلاف فرانكوفسكي رابع أهداف شيكاغو في الدقيقة السابعة والستين لينجح بينجي ميشيل بتسجيل ثاني أهداف أورلاندو في الدقيقة الرابعة والسبعين غير أن فرانكوفسكي سجل هدفه الثاني في الدقيقة السابعة والثمانين ليقود شيكاغو فاير للفوز لكن لم يشفع ذلك للفريق بالتأهل للأدوار الإقصائية.

