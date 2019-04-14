وفي سلسلة مباريات السبت من الجولة الأولى من البلاي أوف، تفوق ووريرز الباحث عن لقبه الرابع في آخر خمسة مواسم، على ضيفه كليبيرز 121-104، بينما تفوق سان أنتونيو سبيرز على مضيفه دنفر ناغتس 101-96. وفي المنطقة الشرقية، سقط تورونتو ثاني الموسم المنتظم، أمام ضيفه أورلاندو ماجيك السابع 101-104، وفيلادلفيا الثالث أمام ضيفه بروكلين نتس السادس 102-111.

ويدين غولدن ستايت الذي أنهى الموسم في صدارة المنطقة الغربية، بفوزه للنجم ستيفن كوري الذي أنهى المباراة مع 38 نقطة و15 متابعة وسبع تمريرات حاسمة، وأضاف زميلاه كيفن دورانت 23 نقطة، ودرايموند غرين 17 نقطة وسبع متابعات وسبع تمريرات.

وأتت 24 من نقاط كوري من ثماني محاولات ثلاثية ناجحة، ليصبح صاحب العدد الأكبر من الرميات الثلاثية في تاريخ البلاي أوف. وبات في رصيد أفضل لاعب في الدوري مرتين، 386 رمية ثلاثية ناجحة حققها في 91 مباراة، متقدما على راي آلن (385 في 171 مباراة).

وقال كوري بعد الفوز الأول في سلسلة من سبع مباريات ممكنة ضد صاحب المركز الثامن "لقد فرضنا إرادتنا على مدى 48 دقيقة".

أضاف "لقد أمضينا الشهر الأخير في العمل على ذهنيتنا الجماعية، رفع الحدة ودرجة التركيز. ربما لم يكن (الفوز) لافتاً، لكننا قمنا بالمهمة".

وكان غولدن ستايت الأفضل على امتداد المباراة، مع تأخر طفيف لم يتجاوز الثلاث نقاط في الربعين الأول والثاني، قبل أن يهيمن بشكل كبير ويوسع الفارق بشكل تدريجي حتى نهاية الربع الأخير.

وحقق كوري أيضاً في مباراة الأمس، رقماً قياسياً شخصياً مع أعلى عدد من المتابعات والتمريرات الحاسمة في مباراة ضمن البلاي أوف.

واختصر مدرب كليبيرز دوك ريفرز مباراة الأمس بالقول "لقد دمرنا كوري طوال الموسم"، وسيكون أمام فرصة جديدة للقيام بذلك في المباراة الثانية المقامة الإثنين على ملعب غولدن ستايت "أوراكل أرينا" في مدينة أوكلاند، قبل الانتقال إلى لوس أنجليس لخوض المباراتين المقبلتين.

وكان أفضل مسجل لكليبيرز مونترزل هاريل مع 26 نقطة في مباراة السبت التي شهدت قبل نحو أربع دقائق من نهايتها، طرد دورانت ولاعب لوس أندليس باتريك بيفيرلي بعد تدافع وتلاسن بينهما.

وفي مباراة أخرى في المنطقة الغربية، تفوق سبيرز السابع على دنفر ناغتس الثاني، في لقاء كان الأفضل فيه لسان أنتونيو ديمار ديروزن مع 18 نقطة و12 متابعة، بينما سجل غاري هاريس 20 نقطة لدنفر.



بدلاء بروكلين وصافرات مشجعي فيلادلفيا

وفي المنطقة الشرقية، ألحق بروكلين نتس خسارة أولى بفيلادلفيا على ملعبه "ولز فارغو سنتر" ليتقدم 1-صفر في البلاي أوف.

ويدين بروكلين بفوزه إلى بدلائه الذي تمكن ثلاثة منهم من تسجيل 12 نقطة على الأقل، وهم كاريس لافيرت (23 نقطة وأربع متابعات)، وسبنسر دينويدي (18 نقطة وثلاث متابعات) وإد ديفيس (12 نقطة و16 متابعة)، بينما كان الأفضل بين الأساسيين دانجيلو راسل مع 26 نقطة.

في المقابل، كان جيمي باتلر الأفضل في صفوف فيلادلفيا مع 36 نقطة، بينما سجل الكاميروني جويل إمبييد 22 نقطة و15 متابعة، بينما اكتفى زميلهما الأسترالي بين سيمونز بتسجيل تسع نقاط.

وبدا إمبييد الذي غاب عن 14 من المباريات الـ24 الأخيرة لفريقه في الموسم المنتظم، متأثرا بآلام في الركبة اليسرى، علما بأن مشاركته أمس لم تتأكد سوى قبل عشر دقائق من موعد انطلاق المباراة.

لكن إمبييد لم يركز على إصابته بعد المباراة، بقدر توجيه اللوم الى مشجعي فيلادلفيا الذين قاموا بإطلاق صافرات الاستهجان بحق لاعبيهم بعد الخسارة المخيبة للفريق المرشح للذهاب بعيدا في الدوري هذا الموسم.

وقال الكاميروني "حصل الأمر (الصافرات) بعد كل محاولة ضائعة. كل محاولة تضيع، نتعرض على أثرها للصافرات. نحصل على فرصة لاحقة لكن نضطر للتساؤل +علي أن أقوم بهذه المحاولة أو أتفادها لئلا أتعرض لصافرات الاستهجان؟+".

وتفاوتت ردود أفعال اللاعبين الآخرين على ما قام به المشجعون، ففي حين دعا سيمونز مشجعي فيلادلفيا الذين قاموا بإطلاق الصافرات، الى البقاء في صف بروكلين نتس، أبدى جيمي باتلر تفهما أكبر.

وأوضح "أنا أتفهم ذلك. يريدون رؤيتنا نحقق الفوز. أنا أريد ان نحقق الفوز أيضاً (...) علينا تقديم أداء أفضل. أضمن أنه في حال كنا نفوز، لن يوجهوا لنا الصافرات. (الفوز) هو الوسيلة الوحيدة لتغيير ذلك"، على أن تكون الفرصة المقبلة الإثنين أيضا على ملعب فيلادلفيا.





سلة أورلاندو الحاسمة

وفي مفاجأة أخرى في المنطقة الشرقية، سقط تورونتو أمام أورلاندو الذي تفوق بفضل محاولة ثلاثية ناجحة للاعبه دي جاي أوغستين قبل 3,4 ثوان فقط من صافرة النهاية. وحاول نجم تورونتو كاوهي لينارد الرد بمحاولة مشابهة قبل 1,7 ثانية لكنه لم ينجح في إصابة السلة.



وكان أوغستين أفضل مسجل في فريقه مع 25 نقطة وست تمريرات حاسمة، بينما أضاف زميله الفرنسي إيفان فورنييه 16 نقطة. في المقابل، كان لينارد الأفضل مع 25 نقطة وست متابعات، وأضاف الكاميروني باسكال سياكام 24 نقطة مع تسع متابعات.