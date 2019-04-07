واين روني ينال البطاقة الحمراء الأولى في الدوري الأميركي

وفي مباراة ضد ضيفه لوس أنجليس أف سي، تلقى دي سي يونايتد خسارة قاسية برباعية نظيفة، أنهاها بعشرة لاعبين اثر طرد روني في الدقيقة 52 بعد عرقلة قاسية على المهاجم الأوروغوياني دييغو روسي الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" من أصل رباعية فريقه في اللقاء.

ورفع الحكم روبرت سيبيغا بداية بطاقة صفراء بوجه روني، لكن المراجعة بتقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("VAR") أظهرت أن العرقلة كانت على قدر من الخطورة يتطلب منح الإنكليزي بطاقة حمراء مباشرة.

وأقر روني بأحقية الطرد، بقوله بعد المباراة "نعم أعتقد أنها (العرقلة) تستحق بطاقة حمراء (...) حاولت انتزاع الكرة لكنني أصبت اللاعب".

أضاف "لا حجج لدي لأقدمها".

وانتقل روني (32 عاماً) في حزيران/يونيو 2018 من إيفرتون الإنكليزي إلى دي سي يونايتد. ونشأ "الفتى الذهبي" في إيفرتون، ثاني أندية مدينة ليفربول الإنكليزية، وانضم عام 2004 إلى مانشستر يونايتد حيث برز على الساحة المحلية والعالمية، قبل أن يعود إلى نادي نشأته في صيف 2017.

وخلال مسيرته، أصبح روني أفضل هداف في تاريخ فريق "الشياطين الحمر" مع 253 هدفاً في 559 مباراة في مختلف المسابقات، وذلك بحسب الاحصاءات الرسمية للنادي. كما أصبح الهداف التاريخي للمنتخب الإنكليزي، مع 53 هدفاً في 119 مباراة دولية.