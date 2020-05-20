كورونا يجبر رابطة الدوري الأميركي على إلغاء بعض المسابقات

وكانت مباراة "أول ستار" مقررة بين فريقين من لاعبي الدوري الأميركي ولاعبي الدوري المكسيكي "ليغا أم أكس" في 29 تموز/يوليو على استاد "بانك اوف كاليفورنيا".

لكن مع تعليق منافسات الدوري الأميركي منذ أكثر من شهرين لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ومع غياب اي مؤشر حول تاريخ استئناف المسابقات، فضّل المنظمون تأجيل المباراة الاستعراضية السنوية.

وقال منظمو الدوري الأميركي ان مباراة "كل النجوم" 2021 من المتوقع أن تقام في المكان عينه في لوس أنجليس.

وأشارت رابطة الدوري أنها تدرس ملفات ترشيح مقدمة من ثلاث مدن لاستضافة مباراة 2022.

وقالت الرابطة أن النسخة الثانية من كأس الرابطتين "ليغز كاب" التي أطلقت العام الماضي بمشاركة أبرز الأندية من بطولتي المكسيك والولايات المتحدة تم الغاؤها أيضاً. وكان من المقرر أن تقام الكأس بين تموز/يوليو وايلول/سبتمبر.

كما ألغيت كأس الابطال "كامبيونيس كاب" بين بطلي الدوري الأميركي والمكسيكي. وكان من المقرر أن تقام المباراة في 12 اب/اغسطس على ملعب "سنتشوري لينك فيلد" في سياتل.



