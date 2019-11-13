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تصفيات يورو 2020
الدوري الأميركي

زلاتان يقول وداعاً لغالاكسي والمحطة القادمة لا تزال غامضة

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أكد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش رحيله من لوس أنجليس غالاكسي يوم الأربعاء، لكنه لم يعط أي فكرة عن خططه المستقبلية أو احتمال الاعتزال.

AFP

وكان من المتوقع على نطاق واسع رحيل المهاجم البالغ من العمر 38 عاماً عن غالاكسي بعد إقصاء النادي من التصفيات المؤهلة لبطولة الدوري الأميركي الشهر الماضي.

وأعلن إبراهيموفيتش، الذي انضم إلى غالاكسي في الأشهر الأولى من حملة 2018، نهاية فترة إقامته في كاليفورنيا في منشور غامض على تويتر.

وأكد غالاكسي في بيان مقتضب أن النادي اتفق مع إبراهيموفيتش على هذا الرحيل.

وقال كريس كلاين، رئيس نادي لوس أنجليس غالاكسي: "نود أن نشكر زلاتان على مساهماته في لوس أنجليس غالاكسي وفي الدوري الأمريكي لكرة القدم".

وأضاف "منذ وصوله في عام 2018، أثّر زلاتان بشكل إيجابي على رياضة كرة القدم في لوس أنجلوس، نحن ممتنون لأخلاقيات عمله وشغفه، نشكر زلاتان على احترافه وتأثيره الكبير على مجتمع لوس أنجليس ومجتمع كرة القدم في أمريكا الشمالية ككل".

وكان السلطان السويدي أعلن عبر فيديو خاص به أنه سيعود إلى الليغا التي لعب فيها من بوابة برشلونة.

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