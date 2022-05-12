

في سن الـ 27 عاماً انضم لاعب الارتكاز إلى النادي المغلق للأساطير على غرار بيل راسل وويلت تشامبرلين وكريم عبدالجبار وموزيس مالون ولاري بيرد وماجيك جونسون ومايكل جوردان وتيم دانكن والكندي ستيف ناش وليبرون جيمس وستيفن كوري واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو... كل هذه الأسماء، باستثناء ناش ويوكيتش، توجت بلقب الدوري.

علّق هذا "الجوكر" المتألق بشكل لافت هذا الموسم بتسجيله 27.1 نقطة في المباراة الواحدة (58.3 في المئة من النجاح)، إضافة إلى 13.8 متابعة و7.9 تمريرات حاسمة خلال برنامج على قناة "تي أن تي": "مجرد التواجد إلى جانب بيل (راسل) وجميع اللاعبين الذين صنعوا التاريخ في هذا الدوري وهذه الرياضة... أريد أن أقول هذا فقط، وهذا يعني الكثير".

وإلى جانب الأرقام، كوفئ الصربي بفضل تأثيره على أداء ناغتس المتراجع إثر الغياب الطويل لكل من جمال موراي ومايكل بورتر بسبب الإصابة، ليقوده لاحتلال المركز السادس في المنطقة الغربية، ولكن من دون أن يتمكن من تفادي الخروج من الدور الأوّل للأدوار الإقصائية "بلاي أوف" بخسارته أمام غولدن ستايت ووريرز 1-4.



وتفوّق يوكيتش في السباق النهائي على الكاميروني جويل إمبيد عملاق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في حين حلّ يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس ثالثاً.

وهو العام الرابع توالياً يُمنح فيها لاعب غير أميركي جائزة الأفضل في الدوري المنتظم.