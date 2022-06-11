وكان غولدن ستايت بحاجة للفوز في ملعب "تي دي غاردن" لتجنب التأخر 1-3 في سلسلة النهائي التي قد تمتد سبع مباريات، فقدّم كوري أحد أفضل مستوياته في مسيرته الزاخرة ليعزّز آمال فريقه بإحراز اللقب مرّة سابعة في تاريخه.

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة موزّع اللعب، بعد تعرّضه لضربة على قدمه خلال خسارة المباراة الثالثة الأربعاء.

لكن اللاعب البالغ 34 عاماً أزال كل الشكوك حول قدرته في حمل فريقه على أكتافه، فعوّض الخسارة المبكرة على أرضه في هذه السلسلة وعادت أفضلية الأرضية لمصلحته إذ يستضيف المباراة الخامسة الإثنين في سان فرانسيسكو.

وأنهى أفضل لاعب مرتين في الدوري المباراة برصيد 43 نقطة و10 متابعات و4 تمريرات حاسمة، في ليلة عانى فيها غولدن ستايت هجوميا أمام تشكيلة بوسطن الصلبة.

وأضاف كلاي تومسون 18 نقطة للفائز والكندي أندرو ويغنز 17 نقطة و16 متابعة والبديل جوردان بول 14 نقطة.

ولدى الخاسر، سجل النجمان جايسون تايتوم وجايلن براون 23 و21 نقطة توالياً وأضاف ماركوس سمارت 18 والبديل ديريك وايت 16.

