دخل شيكاغو الربع الأخير متأخراً بفارق ست نقاط، لكن ديروزان كان حاضراً مسجلاً 11 نقطة من أصل 13 لفريقه الذي عاد بذلك إلى التقدّم.

قال اللاعب البالغ 32 عاماً إنه حاول البقاء هادئاً طوال الوقت، خصوصاً في الربع الثالث عندما تفوّق سبيرز 32-24.

وأوضح "بالوصول إلى الربع الأخير، فإن أولويتي الرئيسية هي الفوز بأي ثمن. عليك أن تفهم المباراة بأكملها. من الصعب الخروج بالكرة وأن تكون عدوانياً ومحاولة التسجيل".

وأضاف "عليك أن تقوم بتشريح اللعبة. أجمع البيانات طوال المباراة، وفي الربع الرابع تمكنت من فهم كل شيء".

وأضاف المونتينيغري نيكولا فوشيفيتش 25 نقطة و16 متابعة، بينما سجل كوبي وايت 24 نقطة، إضافة إلى 12 نقطة لأيو دوسونمو.

وقاد لوني ووكر مسجّلي فريق سان أنتونيو برصيد 21 نقطة بعد دخوله من مقاعد البدلاء، وأضاف دوغ ماكديرموت وديجاونتي موراي 19 نقطة لكل منهما، فيما سجل كيلدون جونسون وجايكوب بولتل 13 نقطة لكل منهما أيضاً لصالح سبيرز، أمام حشد من 21100 مشجع في "يونايتد سنتر".

ويزاردز يتخطّى بيستونز

وفي مباراة أخرى، سجّل كايل كوزما 23 نقطة، 17 منها في الربع الثالث، ليقود فريقه واشنطن ويزاردز للفوز 103-94 على ديترويت بيستونز الذي خسر مباراته الثامنة على التوالي.

وأضاف كنتافيوس كالدويل-بوب 16 نقطة، فيما أحرز ديني أفديا 12 نقطة و15 متابعة.

وسجل صديق باي 24 نقطة، الأعلى لدى بيستونز، فيما كان لجيريمي غرانت 14 نقطة.

وهذه هي الخسارة الرقم 45 لبيستونز هذا الموسم في مقابل 12 فوزاً.

نتس يعود لسكة الانتصارات

وفي نيويورك، سجل سيث كوري 23 نقطة في أول ظهور له مع بروكلين نتس الذي أنهى سلسلة من 11 هزيمة متتالية، بفوزه 109-85 على ساكرامنتو كينغز.

وساعد كوري بروكلين في تحقيق انتصاره الأول منذ فوزه على سان أنتونيو سبيرز في 21 كانون الثاني/يناير، فأحرز عشراً من 18 تسديدة، بينها ثلاث من مسافة بعيدة، وحقق سبع متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

وفي بقية المباريات فاز نيو أورليانز بيليكانز على تورونتو رابتورز 120-90 ولوس أنجليس كليبرز على غولدن ستايت ووريرز 119-104 ويوتا جاز على هيوستن روكتس 135-101 ودنفر ناغتس على أورلاندو ماجيك 121-111 وبورتلاند ترايل بليزرز على ميلووكي باكس 122-107 وأوكلاهوما سيتي ثاندر على نيويورك نيكس 127-123 بعد التمديد.



