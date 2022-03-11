وسجل دورانت 25 نقطة مع 14 متابعة وأضاف إيرفينغ 24 في أول لقاء بين الفريقين بعد الصفقة المتبادلة بينهما التي شهدت انتقال هاردن إلى فيلادلفيا مقابل الأسترالي بن سيمونز وسيث كوري في الاتجاه المعاكس.

وقال دورانت "كنا ندرك أننا نواجه فريقا يملك إيقاعا سريعاً، لكن قمنا بعمل رائع في مواجهته، نجحنا في الحد من سرعتهم ووجدوا صعوبة لإيجاد إيقاعهم".

ولم تكن ليلة هاردن موفقة لأنه اكتفى بتسجيل 11 نقطة فقط بينها رمية ثلاثية جعلته يحتل المركز الثالث كأفضل الهدافين في هذه الفئة في الدوري الاميركي مع 2561 رمية علماً بأن المتصدر هو نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري، في حين سجل كوري 22 نقطة وغاب سيمونز لاصابة في ظهره. أما أفضل مسجل في سيكسرز فكان نجمه الكاميروني جويل امبيد مع 27 نقطة.

يذكر أن سيمونز لم يدافع عن ألوان سفنتي سيكسرز في أي مباراة هذا الموسم لمعاناته من مشاكل ذهنية وقد استقبل بصفارات الاستهجان من قبل أنصار فريقه السابق عندما دخل على أرض الملعب، ثم مرة جديدة عندما التقط كرة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين لنتس.

دافع عنه دورانت بقوله "كنت ندرك أنه في حاجة إلى مساعدتنا. لقد نجحنا في إسكات أنصار الفريق المنافس ولم يقم بأي هتافات ضد سيمونز في أواخر المباراة".

فرض بروكلين نتس سيطرته على مجريات اللعب منذ البداية وتقدم بفارق 24 نقطة في طريقه لإنهاء الشوط الأول 72-51، وهي أكبر نسبة من النقاط في سلة فيلادلفيا في نهاية هذا الشوط خلال الموسم الحالي.

وسع الفارق إلى 32 نقطة في نهاية الربع الثالث وحافظ على فارق مريح حتى النهاية.

ورفع نتس رصيده من الانتصارات هذا الموسم الى 34 مقابل 33 خسارة، في حين مني فيلادلفيا بخسارته الـ25 مقابل 40 فوزا.



انجاز كوري

وفي مباراة ثانية، بات ستيفن كوري، نجم غولدن ستايت ووريرز اللاعب رقم 49 يبلغ حاجز الـ20 ألف نقطة بتسجيله 34 نقطة بينها 18 في الربع الثالث ليقود فريقه الى الفوز على دنفر ناغتس 113-102.

وعلق كوري على إنجازه بالقول "أي إنجاز تقوم به أكان فردياً أو جماعياً هو مميز. نعمل كل يوم من أجل تطوير مستوانا، أمل بتحقيق المزيد. أنه أمر مميز بكل تأكيد بالنسبة إلي".

في المقابل، كان الصربي نيكولا يوكيتش أفضل مسجل في صفوف دنفر مع 23 نقطة و12 متابعة و9 تمريرات حاسمة ليفشل في تحقيق "تريبل دابل" التاسع عشر هذا الموسم.

وحسم غولدن ستايت النتيجة في صالحه نهائياً في الدقائق الأخيرة التي شهدت تسجيله النقاط الـ13 الأخيرة في المباراة في حين فشل دنفر في إصابة السلة في آخر 4 دقائق و40 ثانية.

وكان ووريرز خسر سبع من مبارياته التسع الأخيرة وبقي ثالثاً في المنطقة الغربية مع الرصيد ذاته لممفيس غريزليز الثاني (45 فوزا و22 هزيمة).