وفرض نجم دنفر الصربي نيكولا يوكيتش نفسه رجل المباراة من دون منازع بتسجيله التريبل دابل الـ54 في مسيرته مع 26 نقطة و14 تمريرة حاسمة و13 متابعة)، في حين كان ديمار ديروزان أفضل مسجل في صفوف الخاسر مع 24 نقطة و12 تمريرة حاسمة.

وفي غياب بول جورج وراجون راندون، اعتمد لوس انجليس كليبرز على كواهي لينارد فلم يخيب الآمال بتسجيله 31 نقطة ونجاحه في 8 تمريرات حاسمة ليقود فريقه الى الفوز على هيوستن روكتس 126-109، في حين اضاف ريجي جاكسون 26 نقطة و7 تمريرات حاسمة.



إنجاز تايتوم

في المقابل، بات جايسون تايتوم اصغر لاعب في تاريخ نادي بوسطن سلتيكس يسجل 50 نقطة على الاقل في مباراة احتاج فيها فريقه الى وقت اضافي ليتخطى منافسه مينيسوتا تمبروولفز 145-136.

وسجل تايتوم (23 عاماً و37 يوماً) 35 نقطة من أصل 53 في المباراة في الشوط الثاني، وأضاف زميلاه جايلين براون وماركوس سمارت 26 و24 نقطة تواليا. اما افضل مسجل في صفوف تمبروولفز فكان كارل أنطوني تاونز مع 30 نقطة و12 متابعة و7 تمريرات حاسمة.



وليامسون الخارق

وتألق زيون وليامسون في صفوف نيو اورليانز بيليكانز بتسجيله 37 نقطة مع 15 متابعة و8 تمريرات حاسمة ليقود فريقه الى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 101-94.

وساهم توبياس هاريس العائد إلى صفوف فيلادلفيا بعد غياب عن المباريات الخمس الأخيرة لفريقه، بـ23 نقطة في حين اكتفى نجم الفريق الآخر الكاميروني جويل امبيد بـ14 نقطة.

ويبدو أن الكلام القاسي الذي سمعه لاعبو بيليكانز من مدربهم ستان فان غودي كان له وقع إيجابي بعد أن انتقد أداءهم في المباراتين الأخيرتين اللتين خسرهما فريقه أمام أتالانتا هوكس (107-123) وبروكلين نتس (111-139)، بقوله بان دفاع الفريق قام "باشياء غريبة" وبان فريقه "كان الاسوأ دفاعياً وهجومياً".

ولم تنفع النقاط الـ50 التي سجلها زاك لافين لفريقه شيكاغو بولز الذي خسر أمام أتلانتا هوكس 108-120.

وساهم تراي يانغ بفوز أتلانتا بتسجيله 42 نقطة وأضاف زميلاه كلينت كابيلا ودانيلو غاليناري في 22 و20 نقطة توالياً.



خسارة ثالثة توالياً لباكس

ومني ميلووكي باكس بخسارته الثالثة توالياً أمام تشارلوت هورنتس 117-129.

وتأثر باكس كثيراً بغياب نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو للمباراة الرابعة تواليا لإصابة في ركبته، بالاضافة إلى جرو هوليداي لاصابة مماثلة.

وتألق راسل وستبروك في صفوف واشنطن ويزادرز وقاده الى الفوز على غولدن ستايت ووريرز 110-107 بفضل تحقيقه التريبل دابل مع 19 نقطة و14 تمريرة حاسمة ومثلها متابعات، لكن هداف الدوري برادلي بيل هو الذي حسم نتيجة المباراة بفضل تسجيله 6 نقاط من اصل 20 في المباراة في الثواني الست الأخيرة منها.

في المقابل، كان ستيفن كوري افضل مسجل في صفوف ووريرز مع 32 نقطة.

وفي مباراتين أخريين، فاز نيويورك نيكس على ممفيس غريزليز 133 - 129 بعد التمديد، وانديانا بيسرز على أورلاندو ماجيك 111-10.