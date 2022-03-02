قاد دونتشيتش عودة دالاس في الربع الأخير محوّلا تأخره بفارق ست نقاط قبل سبع دقائق من النهاية، إلى فوز بفارق خمس نقاط على ملعب "كريبتو.كوم أرينا".

وكانت ليلة مخيبة أخرى لزملاء ليبرون جيمس الذي سجل 26 نقطة و12 متابعة وخمس تمريرات حاسمة، بعد أن عادوا من تأخر وصل إلى 21 نقطة في الشوط الأول إلى تقدم في الربع الثالث الذي سجلوا فيه 31 نقطة مقابل 14 فقط لدالاس.

كما برز من جانب دالاس جايلن برونسون صاحب 22 نقطة فيما أضاف دوريان فيني-سميث 16 نقطة.

وبات سِجل مافريكس 37 فوزاً مقابل 25 هزيمة في المركز الخامس في المنطقة الغربية فيما يقبع ليكرز في المركز التاسع (27 انتصارًا مقابل 34 خسارة) مع تضاؤل آماله لحجز بطاقة مباشرة إلى الأدوار الإقصائية.

وسجل المخضرم كارميلو أنتوني 20 نقطة من جانب الخاسر بالإضافة إلى 17 لماليك مونك مع استمرار غياب العملاق المؤثر أنتوني ديفيس عن أبطال العام 2020.

في مينيابوليس، سجل كارل-أنتوني تاونز 39 نقطة ليُلحق مينيسوتا تيمبروولفز الخسارة الثانية تواليًا بووريرز 129-114.

سجّل تاونز 14 محاولة ناجحة من أصل 22 والتقط 9 متابعات، فيما أضاف دانجيلو راسل 22 نقطة مقابل 20 لماليك بيسلي من دكة البدلاء.

قاد ستيفن كوري ووريرز مع 34 نقطة إلا أن فريقه عانى في غياب كل من درايموند غرين، كلاي تومسون وأندري إيغودالا.

كان هذا الانتصار الـ34 لمينيسوتا مقابل 29 هزيمة وهو يحتل المركز السابع في الغربية على بعد مركز من آخر مقعد مؤهل مباشرة إلى الأدوار الإقصائية.

ولا يزال ووريرز في المركز الثاني في الغربية خلف فينيكس صنز المتصدّر (49 فوزاً و12 هزيمةً).

قال المدرب ستيف كير بعد الخسارة "عانينا من الغيابات بشكل واضح، ولكن علينا أن نمضي قدمًا...سنكون بخير على المدى الطويل. أنا متحمّس لفريقنا ولما يمكن أن نحققه".

وفي بقية المباريات فاز بوسطن سلتيكس على أتلانتا هوكس 107-98 وواشنطن ويزاردز على ديترويت بيستونز 116-113 وتورونتو رابتورز على بروكلين نتس 109-108 ولوس أنجليس كليبرز على هيوستن روكتس 113-100.

