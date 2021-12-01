وبفوزه السابع عشر توالياً (لم يخسر منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر أمام ساكرامنتو)، ينوي فينيكس تحطيم رقمه القياسي الخميس عندما يلاقي ديترويت بيستونز المتواضع.

وفي موقعة منتظرة في الدوري بين أفضل فريقين هذا الموسم (18 فوزاً و3 خسارات)، نجح لاعبو فينيكس في إغلاق المنافذ الهجومية لموزع غولدن ستايت ونجمه ستيفن كوري (12 نقطة).

كما نجح فينيكس في إيقاف سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لغولدن ستايت الباحث عن العودة إلى منصات التتويج.

لكن فينيكس، وصيف الموسم الماضي وراء ميلووكي باكس (2-4)، خسر نجمه بوكر في الربع الثاني بعد تعرّضه لاصابة عضلية بفخذه.

وفي ظل غياب بوكر، حمل الموزع المخضرم كريس بول الحمل على كتفيه، ليقود فينيكس في الشوط الثاني، منهياً المباراة مع 15 نقطة و11 تمريرة حاسمة و6 متابعات.

وكان لاعب الارتكاز دي أندري إيتون أفضل مسجل لدى صنز مع 24 نقطة و11 متابعة. وحصد فينيكس الفوز بفضل ادائه الدفاعي، خصوصاً في الربع الأخير حيث تفوّق 24-18.

قال مدرب فينيكس مونتي وليامس "بالتأكيد نحن فريق يتحسّن من الناحية الدفاعية.. بالنسبة لي يتعلّق الأمر بالإرادة والقساوة. شباننا تسلّحوا بارادة الفوز".

وأشاد وليامس بشجاعة بول البالغ 36 عاماً والذي اضطر لخوض 39 دقيقة في أرض الملعب، وذلك بعد اصابة بوكر "خوض بول 39 دقيقة يظهر إرادته وتفانيه للعبة".

ولدى الخاسر، كان جوردان بول أفضل مسجل مع 28 نقطة، لكن كوري اكتفى بتسجيل 4 سلات من 21 محاولة بينها 3 من 14 وراء القوس.



هاردن يحلّق

في نيويورك، لعب جيمس هاردن دوراً حاسماً في فوز صعب لبروكلين نتس على نيويورك نيكس 112-110، بتسجيله 34 نقطة و19 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

ووجه هاردن رسالة مبكرة، بتسجيله 15 نقطة في الربع الأول، فيما أضاف النجم الآخر كيفن دورانت 27 نقطة، ليحقق متصدر المنطقة الشرقية فوزه الخامس عشر هذا الموسم مقابل 6 خسارات.

وبرغم اهداره خمس رميات من خارج القوس، كان دورانت فاعلاً من الناحية الهجومية، إذ لعب أيضاً 9 تمريرات حاسمة خصوصاً لهاردن.

واعترض مدرّب نيكس توم تيبودو على حصول الخصم لعدد أكبر من الرميات الحرة في نهاية المباراة "هناك تناقض في الرميات الحرة".

ولدى الخاسر، كان أليك بوركس أفضل مسجّل مع 25 نقطة وأضاف جوليوس راندل 24 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة.



ليبرون وكورونا

وفي ساكرامنتو، تخطى لوس أنجليس ليكرز، حامل لقب 2020، غياب نجمه ليبرون جيمس، فتغلّب على مضيفه كينغز 117-92.

ولم يخض جيمس المباراة بسبب بروتوكول فيروس كورونا. لم يتم الايضاح ما إذا كان مصاباً بكورونا أو على اتصال بشخص مصاب.

ويتعيّن على حامل لقب الدوري أربع مرات مع ثلاثة أندية مختلفة أن يقدّم نتيجتين سلبيتين قبل العودة إلى الملاعب. وبحال صدور نتيجة إيجابية، قد يغيب عشرة أيام عن الدوري، بحسب وسائل إعلام أميركية.

يذكر أن لاعبي ليكرز قد تم تطعيمهم بالكامل قبل انطلاق الموسم، تماشياً مع القوانين الصحية المحلية في لوس أنجليس. رفض ليبرون مطلع السنة الكشف عن تلقيه اللقاح، لكن في أيلول/سبتمبر أعلن قبول تلقيه لحماية نفسه وعائلته.

حاول كينغز الاستفادة من ذلك، لكن فورة الضيوف بعد الاستراحة صبّت لمصلحتهم، إذ سجلوا 67 نقطة مقابل 33 لخصمهم في الشوط الثاني.

وكان أنتوني ديفيس أفضل مسجّل للفريق الأصفر مع 25 نقطة واضاف الموزع المخضرم راسل وستبروك 23 نقطة، والبديل ماليك مونك 22 نقطة.

