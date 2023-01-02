نجح أفضل لاعب في الدوري مرتين في 10 محاولات من أصل 13 في الأمسية، بما فيها رميتان من خلف القوس، وبنسبة نجاح 100% من الرميات الحرة (8) محققًا الـ"تريبل دابل" التاسع هذا الموسم.

عزز دنفر سجله إلى 24-12 في صدارة الغربية أمام ممفيس غريزليز (23-13) الفائز في الامسية ذاتها على ساكرامنتو كينغز، ليحقق فوزه العاشر في آخر 12 مباراة وواضعاً حداً لسلسلة من أربعة انتصارات توالياً لبوسطن.

قال أندرو غوردون لاعب دنفر الذي ساهم بـ18 نقطة، ست متابعات وسبع تمريرات حاسمة "نقدم كرة سلة جميلة. يجب أن نتولى زمام الأمور، لا يتعلق الأمر بالفريق الآخر بل بالمعايير التي نلتزم بها، والليلة لقد تمسكنا بها".

وهذا الفوز الأول لدنفر على سلتيكس منذ تشرين الثاني/نوفبر 2019.

ساهم بروس براون مع 21 نقطة ومايكل بورتر جونيور مع 19.

كان جايلن براون الافضل في سلتيكس مع 30 نقطة و8 متابعات فيما أضاف جايسون تايتوم 25 نقطة، 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة للخاسر الذي ما زال في صدارة الدوري بسجل 26-11.

وأشاد غوردون بنجوم بوسطن "إنهم لاعبون مميزون. تحاول جعل الأمور صعبة بالنسبة لهم. لن تستطيع إيقافهم بالكامل ولكن تحاول أن تزعجهم وتصعّب التسديدات وهذا ما قمنا به".

توقفت المباراة لمدة 34 دقيقة قبل 6:43 دقيقة من نهاية الربع الأخير لإصلاح التواء في حلقة السلة بعد سلة ساحقة من روبت وليامس لاعب بوسطن عندما كان ناغتس متقدماً 110-97.

سقوط ميلووكي

وسقط ميلووكي باكس، ثالث الشرقية، على أرضه أمام واشنطن ويزاردز 118-95 بغياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لآلام في الركبة.

قاد الفائز الياباني روي هاشيمورا الذي دخل من مقاعد الاحتياط مسجلا 26 نقطة هي الأعلى في المباراة ليحقق واشنطن فوزه الخامس تواليًا رغم استمرار غياب نجمه برادلي بيل.

وأضاف لاعب الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينغيس 22 نقطة للفائز وساهم كايل زوما بتريبل دابل هو الثاني في مسيرته، مع 10 نقاط، 13 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

في غياب أنتيتوكونمبو، كان بوبي بورتيس الأفضل في باكس مع 19 نقطة و10 متابعات، علماً أن ستة لاعبين وصلوا إلى حاجز العشر نقاط أقله.

وسجل جا مورانت 25 نقطة وأضاف النيوزيلندي ستيفن آدمس 11 نقطة و23 متابعة ليقودا ممفيس غزيلزيلز للفوز على ساكرامنتو كينغز 118-108 محققاً انتصاره الثالث توالياً.

قال مورانت: "أخذنا على عاتقنا أن نرنقي في المستوى وتقديم أفضل ما لدينا".

كان دي آرون فوكس الأفضل في كينغز مع 19 نقطة فيما أضاف الليتواني دومانتاس سابونيس 18 مع 14 متابعة.

عزز ممفيس سجله الى 23-13 بالتساوي مع نيو أورليانز بيليكانز ثالث الغربية.

