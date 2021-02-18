وتعملق لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير مسجلاً 23 نقطة و20 متابعة، ليعزّز صدارة مفاجأة الدوري إلى 24 فوزاً وخمس خسارات مقابل 21 فوزاً و9 خسارات لكليبرز ثالث المنطقة، وراء جاره لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب.

على ملعب ستيبلز سنتر في لوس أنجليس، قدّم لاعبو يوتا شوطاً ثانياً هجومياً، فسجّلوا 68 نقطة مقابل 45 لكليبرز الذي استهل المواجهة مع أربعة انتصارات متتالية.

وإلى غوبير، تألّق دونوفان ميتشل بتسجيله 24 نقطة و7 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

لكن كليبرز، خاض المواجهة دون نجميه المصابين كواهي لينارد وبول جورج، فكان لو وليامس أفضل مسجّل مع 16 نقطة، وصمد قبل الاستراحة لتخلفه فقط بخمس نقاط 46-51.

وفي فيلادلفيا، عاد الكاميروني جويل إمبيد من الاصابة، فوضع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز حداً لثلاث خسارات متتالية متغلباً على ضيفه هيوستن روكتس 118-113.

وبعد غيابه عن الخسارة الأخيرة ضد يوتا لأوجاع في ظهره، سجّل العملاق إمبيد 31 نقطة و11 متابعة و9 تمريرات حاسمة على ملعب ولس فارغو سنتر.

كما تألق في صفوف الفائز سيث كوري مع 25 نقطة وأضاف توبياس هاريس 24 نقطة و15 متابعة.

وغاب الأسترالي بن سيمونز صاحب 42 نقطة الاثنين ضد جاز، بسبب فيروس معوي.

ولدى الخاسر، كان جون وال الأفضل مع 28 نقطة.

ويتصدر فيلادلفيا ترتيب المنطقة الشرقية مع 19 فوزاً و10 خسارات، متقدماً على بروكلين نتس (18-12) وميلووكي باكس (16-12).

كوري يقلب الطاولة على هيت

وقاد الموزع ستيفن كوري فريقه غولدن ستايت ووريرز إلى قلب تأخره أمام ميامي هيت وصيف الموسم الماضي إلى فوز بعد التمديد 120-112.

سجّل كوري 8 من النقاط الـ11 الأخيرة لفريقه منهياً المباراة برصيد 25 نقطة ومحققاً عودة لافتة على ملعب تشايس سنتر في سان فرانشيسكو.

وكان ووريرز في طريقه لتلقي خسارة قاسية عند تقدّم ميامي 61-46 قبل الاستراحة.

وحافظ هيت على تقدمه معظم الشوط الثاني ووصل إلى 14 نقطة قبل ست دقائق من نهاية الوقت (99-85).

واكتشف ووريرز لمسته التهديفية في اللحظات الأخيرة متفوقاً 35-13 في الأوقات الحاسمة.

وإلى نقاط كوري صاحب 11 تمريرة حاسمة أيضاً، أضاف كنت بايزمور 26 نقطة بعد دخوله بديلاً، بينها أربع ثلاثيات، فيما سجّل كل من أندرو ويغنز وكيلي أوبري جونيور 23 نقطة.

وقال كوري "الجميع كان يهدر الرميات من كل أنحاء الملعب، حتى السانحة منها... لكن إذا كثفت عملك ستخرج من ورطتك وهذا ما حصل".

ولدى الخاسر، كان النجم بام أديبايو أفضل مسجل مع 24 نقطة، وأضاف جيمي باتلر 13 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسة.

وضرب داميان ليلارد نجم بورتلاند ترايل بلايزرز بقوة، مسجلاً 43 نقطة و16 تمريرة حاسمة في فوز قاتل على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 126-124.

ورفع بلايزرز رصيده إلى 18 فوزاً مقابل 10 خسارات، بعد مباراة سجل فيها للخاسر الواعد زيون وليامسون 36 نقطة.

وسجل جيرامي غرانت أفضل رصيد في مسيرته مع 43 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب ديترويت بيستونز خسارة أمام مضيفه شيكاغو بولز 102-105، في مباراة مؤجلة جرّاء تداعيات فيروس كورونا.

ونجح غرانت بـ15 محاولة من أصل 25، بينها 4 ثلاثيات بالإضافة إلى 9 من 9 من خط الرميات الحرة.

في المقابل، كانت نقاط زاك لافين الـ37 عاملاً رئيساً في تحقيق بولز فوزه الثاني عشر مقابل 15 خسارة.

وفي واشنطن، سجل دافيس برتانس 35 نقطة بعد نزوله بديلاً، بينها 9 ثلاثيات من 11 محاولة، وأضاف برادلي بيل 25 ليحبط ويزاردز طموح دنفر ناغتس 130-128.

وحقق الموزع المخضرم راسل وستبروك الـ"تريبل دابل" السابع له مع ويزاردز، بتسجيله 12 نقطة و14 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

ولم تكن نقاط النجمين الكندي جمال موراي (35) والعملاق الصربي نيكولا يوكيتش (33) كافية لتفادي ناغتس خسارته الثالثة عشرة مقابل 15 فوزاً.

