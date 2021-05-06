ويدين يوتا جاز بفوزه الثالث توالياً والـ48 في 66 مباراة حتى الآن إلى البديل جوردان كلاركسون صاحب 30 نقطة مع ست متابعات وأربع تمريرات حاسمة، والعملاق بويان بوغدانوفيتش الذي أضاف 24 نقطة.

وعوض الثنائي كلاركسون وبوغدانوفيتش غياب المصابين دونوفان ميتشل ومايك كونلي.

وفرض يوتا جاز أفضليته في الأرباع الثلاثة الأولى وكسبها 38-26 و28-16 و34-21، فيما كان الربع الأخير من نصيب الضيوف 31-26.

وكان البديل الكرواتي لوكا سامانيتش أفضل مسجل في صفوف سان أنتونيو برصيد 15 نقطة، فيما كان ديفاين فاسيل الأفضل في الخماسي الاساسي برصيد 14 نقطة، واكتفى ديمار ديروزان بتسجيل ست نقاط فقط.

وفي مباراة أخرى، تألق بدلاء أتلانتا هوكس بتسجيلهم 74 نقطة ومساهمتهم في الفوز على فينيكس صنز 135-103.

وسجل كل من الايطالي دانيلو غاليناري ولو وليامس 16 نقطة، وأضاف النيجيري الأصل أونييكا أوونغوو 14 نقطة وكيفن هويرتر 13 نقطة من دكة بدلاء أتلانتا، فيما برز من الأساسيين كلينت كابيلا (18 نقطة) وتراي يونغ والصربي بوغدان بوغدانوفيتش (16 لكل منهما).

وجاءت المباراة قوية بين الفريقين خصوصاً في الربعين الأول والثاني حيث حسم أتلانتا الأول بفارق أربع نقاط (42-38)، ورد فينيكس في الثاني بفارق سلة (27-25)، قبل أن يستعيد أتلانتا توازنه في الربع الثالث فكسبه بفارق 7 نقاط (30-23).

وضرب أتلانتا بقوة في الربع الأخير وكسبه بفارق كبير (38-15).

وعزز أتلانتا موقعه في المركز الخامس برصيد 37 فوزاً و30 خسارة مقابل 37 فوزاً و29 خسارة لنيويورك نيكس الرابع والذي سقط أمام مضيفه دنفر ناغتس 97-113.

ميلووكي باكس يحتفل

واحتفل ميلووكي باكس بتأهله إلى البلاي أوف بفوز قاتل على حساب ضيفه واشنطن ويزاردز 135-134.

وكعادته تألق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في صفوف باكس وكان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق "تريبل دابل" بتسجيله 23 نقطة مع تسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة، فيما كان زميله جرو هوليداي أفضل مسجل في صفوف الفريق برصيد 29 نقطة.

في المقابل، فرض برادلي بيل نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 42 نقطة، وأضاف زميله راسل وستبروك "تريبل دابل" بـ29 نقطة مع 17 تمريرة حاسمة و12 متابعة بيد أن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب فريقه الخسارة الـ36 في 66 مباراة هذا الموسم.

وعزز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز صدارته للمنطقة الشرقية بتغلبه على مضيفه هيوستن روكتس 135-115 بفضل 34 نقطة لنجمه الكاميروني جويل إمبيد.

وفي باقي المباريات، خسر إنديانا بايسرز أمام ساكرامنتو كينغز 93-104، وكليفلاند كافالييرز مع بورتلاند ترايل بلايزرز 105-141، ومينيسوتا تمبروولفز أمام ممفيس غريزليز 135-139، وأورلاندو ماجيك أمام بوسطن سلتيكس 96-132.

