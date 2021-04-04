واصل يوتا جاز انتصاراته المتتالية وعزز صدارته للمنطقة الغربية عندما أكرم وفادة ضيفه أورلاندو ماجيك بالفوز عليه 137-91 مع رقم قياسي في الثلاثيات بلغ 18 قبل نهاية الشوط الأول السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وهو الفوز التاسع على التوالي ليوتا جاز والـ38 في 49 مباراة حتى الان هذا الموسم.

سيطرة يوتا جاز

وضرب جاز بقوة منذ البداية وحسم الربع الأول بفارق 18 نقطة (38-20) والثاني بفارق 20 نقطة (40-20) منهياً الشوط الأول بفارق 38 نقطة مع 18 رمية ثلاثية (من 31 محاولة) في رقم قياسي لم يسبق تحقيقه وماحياً بثلاثية واحدة الرقم السابق لغولدن ستايت ووريرز عام 2018.

وسجل دونوفان ميتشل 6 ثلاثيات من أصل 7 في الشوط الأول، وأضاف جو إينغلز 4 من 6 محاولات، وجوردان كلاركسون 3 من 6 محاولات.

وعلق جاز باستخفاف على حسابه في تويتر على تفوقه الكاسح في الشوط الأول قائلاً: "لم يكن هذا الشوط الأول في مستوى أحلامنا".

وصمد أورلاندو ماجيك في الربع الثالث وكسبه بفارق 3 نقاط مقلصا تقدم أصحاب الأرض الى 35 نقطة، لكن جاز استعاد سيطرته في الربع الأخير وكسبه بفارق 11 نقطة منهيا المباراة في صالحه بفارق 46 نقطة (137-91.

وأنهى ميتشل المباراة برصيد 22 نقطة، وأضاف كل من إينغلز والكرواتي بويان بوغدانوفيتش 17 نقطة مع 6 متابعات للأول، وسجل البديل كلاركسون 15 نقطة.

وعلى الرغم من هزيمته المذلة، برز الضيوف على المستوى الجماعي، حيث تخطى ما لا يقل عن ستة لاعبين حاجز العشر نقاط، أبرزهم ويندل كارتر جونيور (19 من 12 متابعة) وتشوما اوكيكي (16) ودواين بايكون (13) وجيمس إنيس وآر جاي هامبتون وتيرنس روس (12 نقطة لكل منهم).

سفنتي سيكسرز إلى الصدارة

وفي المنطقة الشرقية، لحق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ببروكلين نتس الى الصدارة بفوزه على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 122-113 مستفيداً من العودة القوية من الإصابة لنجمه الكاميروني جويل إمبيد صاحب 24 نقطة مع 8 متابعات.

وغاب إمبيد عن 10 مباريات بسبب إصابة في الركبة.

وقال الكاميروني: "أحاول فقط استعادة مستواي، شعرت بأنني لم أنجح في ذلك طيلة المباراة".

لكن المدرب دوك ريفرز لم يكن راضياً على أداء فريقه، وقال: "لقد فزنا ولكنني لست سعيدًا بالطريقة التي لعبنا بها"، مضيفاً "أتيحت لنا العديد من الفرص لقتل المباراة، لكننا رفضنا القيام بذلك هذا المساء".

وكان مينيسوتا الطرف الأفضل في الربعين الأول والأخير (29-26 و30-25 على التوالي)، لكن سيكسرز حسم نتيجتها الى حد كبير في الربعين الثاني (38-31) والثالث (33-23).وكان توبياس هاريس أفضل مسجل في صفوف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز برصيد 32 نقطة مع 5 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وهو الفوز الثاني توالياً لفيلادلفيا سفنتي سيكسرز والـ12 في مبارياته الـ15 الاخير والـ34 في 49 مباراة حتى الان هذا الموسم وهو الرصيد ذاته لبروكلين نتس.

كما هو الفوز الثامن على التوالي لفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على مينيسوتا تمبروولفز.

وإذا كانت النقاط الـ39 التي سجلها كارل-أنطوني تاونز (مع 14 متابعة) لم تنفع تمبروولفز في مباراته أمام سيكسرز، فإن النقاط الـ33 لجرو هوليداي (مع 11 تمريرة حاسمة) مكنت ميلووكي باكس ثالث المنطقة الشرقية من الفوز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 129-128.

وخاض ميلووكي باكس المباراة في غياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بسبب ألم في الركبة اليسرى.

واشتدت المنافسة بين الفريقين أغلب فترات المباراة وحسم ميلووكي أرباعها الثلاثة الأولى في صالحه بصعوبة (31-28 و30-29 و38-34)، قبل أن ينتفض كينغز في الربع الأخير ويكسبه بفارق 7 نقاط (37-30) لم تكن كافية لتفادي الخسارة الثالثة توالياً والـ28 هذا الموسم.

وبرز بروك لوبيز والبديل بوبي بورتيس في صفوف الفائز برصيد 26 و18 نقطة على التوالي، فيما كان ديارون فوكس والبديل تيرنس ديفيس الأفضل في صفوف الخاسر برصيد 27 نقطة لكل منهما.

هيت يحقق فوزه الرابع توالياً

وواصل ميامي هيت، وصيف بطل الموسم الماضي، صحوته وحقق فوزه الرابع على التوالي عندما تغلب على ضيفه كليفلاند كافالييرز 115-101، بفضل الأداء الجماعي للاعبيه حيث بلغ 7 منهم حاجز النقاط العشر.

وسجل كل من بام أديبايو ودنكن روبنسون 18 نقطة مع 11 متابعة للأول، وكل من تريفور أريزا وجيمي باتلر 15 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة للأخير، والبديل السلوفيني غوران دراغيتش 13 نقطة، والبديلان الاخران الصربي نيمانيا بييليتشا وتايلر هيرو 10 نقاط.

الفوز الرابع توالياً لمافريكس

وبدوره حقق دالاس مافريكس فوزه الرابع توالياً عندما تغلب على مضيفه واشنطن ويزاردز 109-87 بفضل 26 نقطة و8 متابعات و6 تمريرات حاسمة لعملاقه السلوفيني لوكا دونتشيتش و19 نقطة للبديل جالين برانسون.

وبرز أيضاً في صفوف مافريكس تيم هارداواي برصيد 16 نقطة والصربي بوبان ماريانوفيتش بـ15 نقطة مع 12 متابعة، فيما كان راسل وستبروك أفضل مسجل في صفوف واشنطن برصيد 26 نقطة.

وفي باقي المباريات، خسر سان أنطونيو سبيرز امام ضيفه انديانا بيسرز 133-139 بعد التمديد (الوقت الأصلي 126-126)، وديترويت بيستونز امام نيويورك نيكس 81-125، فيما تغلب بورتلاند ترايل بلايزرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 133-85.

