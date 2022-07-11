واشنطن ويزاردز ضرب بقوة في النصف الأول وأنهاه بفارق تسع عشرة نقطة عن صنز وكان أفضل مسجل في صفوف ويزاردز هو فيرنون كيري جونيور بتسجيله خمس عشرة نقطة وواصل الفريق تفوقه منهياً المواجهة بفوز كبير بفارق خمس وعشرين نقطة.

وفي مباراة أخرى فاز غولدن ستيت ووريورز على سان أنطونيو سبيرز 86 -85.

المباراة اتسمت بتنافس كبير بين الفريقين حيث انتهى الربع الأول بفارق نقطة واحدة فقط لصالح وويريوز ثم عاد سبيرز في الربع الثاني وفرص سيطرة واضحة واستمر الشد والجذب في النصف الثاني حتى انتهى اللقاء بفارق نقطة وحيدة لفريق المحاربين الذي حقق بذلك فوزاً صعباً.

