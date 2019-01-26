وكان هاردن سجل أكثر من 50 نقطة في مبارياته الخمس الأخيرة بينها 61 نقطة في سلة نيويورك نيكس قبل يومين، ونجح في مواجهة رابتورز ان يتخطى حاجز ال30 نقطة للمرة الثانية والعشرين تواليا وهي رابع أطول سلسلة في هذا المجال، علما ان الاسطورة ويلت تشامبيلارين حقق هذا الانجاز ثلاث مرات في سلسلة من 25 و31 و65 انتصارا.

وسجل هاردن معدلا مقداره 3ر36 نقطة في المباراة الواحدة هذا الموسم وهو الأفضل منذ ان حقق ذلك الأسطورة مايكل جوردان في صفوف شيكاغو بولز موسم 1986-87.

كما أنهى هاردن المباراة كأفضل مسجل فيها وهو ما يحصل له على مدى 22 مباراة تواليا علما بأن تشامبيرلاين يحمل الرقم القياسي في هذا المجال مع 40 مباراة على التوالي عام 1962.

وقال هاردن "أحاول دائما القيام بما هو مطلوب مني لتحقيق الفوز. إذا تمكنت من تسجيل الكثير من النقاط أو القيام بما يحتاجه زملائي، فأني سأقوم بذلك".

وخضع هاردن لرقابة لصيقة من لاعبين من رابتورز فسجل أقل معدل له منذ 7 كانون الثاني/يناير الحالي وقال في هذا الصدد "لكل مباراة خصوصيتها، في بعض الأحيان تكون لي حرية أكبر واملك مساحات أكبر للتسجيل. على أي حال، لقد لعبنا كمجموعة الليلة".

وتقدم روكتس الذي كان يخوض المباراة على أرضه بفارق 11 نقطة قبل 74 ثانية من نهايتها لكن رابتورز قلص الفارق الى نقطتين فقط (121-119) وحاول نجمه كاوهي لينارد من رمية ثلاثية في الرمق الأخير لكن من دون طائل.

وعلق هاردن على ذلك بقوله "تراخينا بعض الشيء في نهاية المباراة، لكن المهم اننا خرجنا فائزين في مواجهة فريق قوي مثل تورونتو".

وتلقى هيوستن نبأ سارا يتمثل بعودة نجمه الآخر كريس بول الى الملاعب بعد غيابه عن مباريات فريقه الخمس الأخيرة.

وعلى الرغم من الخسارة بقي رابتورز في المركز الثاني في المجموعة الشرقية مع 36 انتصارا و15 هزيمة.

وساهم اريك غوردون وكينيث فاريد وبي جاي تاكر ب24 و21 و18 نقطة تواليا للفائز. أما أفضل مسجل في صفوف رابتورز فكان لينارد مع 32 نقطة.

تألق انتيتوكونمبو

وتفوق ميلووكي باكس على تشارلوت هورنتس 108-99 بفضل 34 نقطة و14 متابعة لنجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو، واضاف مالكولم بروغدون واريك بليدسو 19 و18 نقطة على التوالي. أما أفضل مسجل في صفوف هورنتس فكان الفرنسي نيكولا باتوم مع 19 نقطة.

وحسم باكس النتيجة في الربع الأخير عندما سجل 32 نقطة مقابل 12 فقط لمنافسه.

وتعرض نجم هورنتس كيمبا ووكر للاصابة في الربع الأخير وتوجه لتلقي العلاج في غرف الملابس.

وسجل لو وليامس اول "تريبل دابل" له في مسيرته فقاد لوس انجليس كليبرز الى الفوز على شيكاغو بولز 106-101 بتسجيله 31 نقطة مع 10 متاعبات ومثلها تمريرات حاسمة. في المقابل، كان زاك لافين افضل مسجل في صفوف شيكاغو مع 29 نقطة واضاف زميله بوبي بورتيس 18 نقطة و14 متابعة.

يذكر ان شيكاغو خسر 12 مرة في اخر 13 مباراة.

وحقق يوتا جاز فوزه الثامن في آخر تسع مباريات وكان على حساب مينيسوتا تمبروولفز 106-102.

وفي المباريات الأخرى، فاز دالاس مافريكس على ديترويت بيستونز 106-101، وبروكلين نتس على نيويورك نيكس 109-99، وميامي هيت على كليفلاند كافالييرز 100-94، ودنفر ناغتس على فينيكس صنز 132-95، وساكرامنتو كينغز على ممفيس غريزليز 99-96، وواشنطن ويزاردز على أورلاندو ماجيك 95-91.