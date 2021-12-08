على ملعب "أميركن إيرلاينز سنتر" في دالاس، سجل هاردن ودورانت 47 نقطة معاً (23 للأوّل و24 للثاني)، ليعززا صدارة نتس للمنطقة الشرقية مع 17 فوزاً مقابل سبع هزائم.

عاد بروكلين إلى أجواء المنافسة في الربع الأخير مسجلاً 27 نقطة مقابل 13 لمنافسه، بعدما كان تقدم للمرة الأولى في المباراة عقب رمية حرة لهاردن منحت الأفضلية لفريقه بفارق نقطة 91-90 قبل 6.41 دقائق من صافرة النهاية.

ردّ نجم دالاس، السلوفيني لوكا دونتشيتش صاحب 28 نقطة، بمنح فريقه التقدم مرتين، غير أن ثلاثية الاسترالي باتي ميلز (سجل 10 نقاط) أعادت بروكلين إلى المقدمة 98-97 قبل أقل من ثلاث دقائق على النهاية.

وعاد هاردن الذي أضاف إلى سجله التهديفي 12 تمريرة حاسمة و9 مرتدات، للتألق فسجل سلة 100-97، فيما تابع دورانت نجاح فريقه بسلة أخيرة، ليمرر بدوره 3 كرات حاسمة ويلتقط 7 مرتدات.

وساهم الثنائي لاماركوس ألدريدج وجيمس جونسون في الفوز، فسجل الأوّل 15 نقطة والثاني 12.



"أحب أن أكون في الملعب"

قال دورانت بعد الفوز "أحب أن أكون في الملعب"، مضيفاً "مباراة مثل هذه الأمسية، حيث كنّا نعاني قليلاً وبحاجة إلى القليل من الطاقة في الربع الرابع".

واعتبر الفوز الذي حققه نتس بمثابة إثبات للفكر الفني لمدربه ستيف ناش الذي دفع بنجميه هاردن ودورانت لمدة 41 و40 دقيقة توالياً.

أكد ناش إن انتصار الثلاثاء يبشر بالخير لبقية الموسم وقال "أنا فخور بالطريقة التي تمكنا بها من إيجاد الحلول والفوز بالمباريات".

وتابع "نحن نطرق باب رفع مستوى لعبنا إلى فئة أعلى قليلاً".

افتقد لاعبو دالاس لسلاح الرميات الثلاثية، فدفعوا غالياً ثمن عدم النجاح سوى في تسجيل تسع ثلاثيات من أصل 46 محاولة.

وتراجع دالاس للمركز الثامن في المنطقة الغربية برصيد 11 فوزاً مقابل 12 هزيمة.

وفي مباراة ثانية، أنهى نيويورك نيكس سلسلة من ثلاث هزائم متتالية بعد فوزه على سان أنتونيو سبيرز 121-109.

برز في صفوف الفائز الكندي روان أليكسندر باريت مع 32 نقطة، فيما أنهى ستة لاعبين من نيكس مع 10 نقاط أو أكثر.