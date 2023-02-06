نيكس ورابتورز يقلبان الطاولة على سيكسرز وغريزليز من قبل AFP February 6, 2023 09:43 1:20 دقيقة قلب نيويورك نيكس وتورونتو رابتورز الطاولة على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وممفيس غريزليز وتغلبا عليهما 108-97 و106-103 توالياً، فيما أطاح مينيسوتا تمبروولفز بضيفه دنفر ناغتس متصدر المنطقة الغربية 128-98 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. تقارير إخبارية نيويورك نيكس NBA أورلاندو ماجيك -آخر الفيديوهات 2:38 دقيقة ريال مدريد يواجه الأهلي المصري 0:31 دقيقة بايرن ميونيخ يعين مدرباً جديداً للحراس 2:52 دقيقة كلاسيكو فرنسي واعد بين مارسيليا وسان جيرمان 3:16 دقيقة يونايتد يأمل في الضغط على سيتي حين يواجه ليدز 0:33 دقيقة وفاة المدرب الأسطورة الكرواتي بلاجيفيتش 0:46 دقيقة دومينيكو تيديسكو مدربًا جديدًا للمنتخب البلجيكي 1:01 دقيقة ليبرون جيمس يصبح أفضل مسجّل في تاريخ الـ"NBA" 0:35 دقيقة مؤسسة دوري نجوم قطر تهبّ لدعم متضرّري الزلزال 0:46 دقيقة الهلال يسطر التاريخ ويصعد لنهائي مونديال الأندية 1:32 دقيقة فريق ألفا روميو يكشف عن سيارته الجديدة لعام 2023