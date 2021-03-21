وطغت إصابة "الملك" على أخبار تلك الأمسية، بعدما تناقلت الصور خروجه من "ملعب ستيبلز سنتر" في الربع الثاني إثر ظهوره وكأنه يدحرج كاحله الأيمن بعد اصطدامه مع سولومون هيل لاعب أتلانتا.

واستلقى جيمس على الملعب حيث بدا أنه يعاني وصرخ من الألم، وأمسك كاحله الأيمن قبل أن يعود إلى المباراة لفترة وجيزة.

سجل ثلاثية بعد عودته إلى الملعب، لكنه ترك المباراة نهائيًا بعد دقائق قليلة برفقة مدرب اللياقة البدنية، وضرب كرسيًا في طريقه إلى غرف الملابس حيث بدا الإحباط عليه.

ومن دون جيمس وأنتوني ديفيس الذي يخضع لعلاج من إصابة في وتر عرقوب وعضلة الساق اليمنى، كاد ليكرز أن يتفادى الخسارة أمام هوكس بعدما حمل مونترزل هاريل الفريق على كاهليه بتسجيله 23 نقطة و11 متابعة.

غير أن هوكس استفاد من خروج جيمس وتراجع معنويات ليكرز لتحقيق فوزه الثامن تواليا.

ويدين رابع المنطقة الشرقية بالتساوي مع ميامي، بفوزه إلى الجناح جون كولينز صاحب 27 نقطة و16 متابعة، فيما أضاف النجم الشاب تراي يونغ 14 نقطة و11 تمريرة حاسمة.

وتراجع ليكرز بعد هذه الخسارة للمركز الثالث في المنطقة الغربية مع 28 انتصارًا و14هزيمة، خلف فينيكس صنز (27 -13) ويوتا جاز المتصدر (30-11).

وفي فيلادلفيا، تخطى سفنتي سيكسرز غياب نجميه الكاميروني جويل إمبيد والاسترالي بن سيمونز بسبب الاصابة للفوز على ساكرامنتو كينغز 129 - 105.

وعزز سفنتي سيكسرز صدارته للمنطقة الشرقية (29 فوزا مقابل 13 خسارة) بفضل توبياس هاريس الذي أخذ على عاتقه المهام الهجومية فحقق "تريبل - دابل" مع 29 نقطة و11 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

أثنى المدرب دوك ريفرز على أداء لاعبه قائلا "فرض نفسه فعلا هذه الامسية بفضل تصرفاته وطبعا باسلوب لعبه. لقد كان هائلا".

ولعب شايك ميلتون دور المساند الاول لزميله هاريس باضافة 28 نقطة، فيما كان اللعب الجماعي للفريق الورقة الرابحة مع نسبة نجاح عن التسديدات بلغت 55,8 في المئة.

في المقابل، بدا كينغز بعيدا عن مستواه ولم يدخل أجواء المباراة باستثناء لاعبه بادي هيلد صاحب 25 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز ميلووكي باكس على سان انتونيو سبيرز 120 - 113، ولوس أنجليس كليبرز على تشارلوت هورنتس 125 - 98، وممفيس غريزليز على غولدن ستايت ووريرز 111 - 103.















