وأضاف كوري 7 تمريرات حاسمة و6 متابعات، ليتقدم ووريرز 1-صفر ويأمل في مضاعفته عندما يستقبل بورتلاند الخميس في مباراة ثانية ضمن سلسلة قد تمتد إلى سبع مباريات.

وبرغم غياب نجمه وهدافه كيفن دورانت المصاب بربلة ساقه، بقي غولدن ستايت متقدماً طوال المباراة على بورتلاند الذي أقصى دنفر ناغتس بصعوبة من نصف نهائي المنطقة.

وبجانب كوري، حمل زميله كلاي تومسون رفاقه من الناحية الهجومية وسجل 26 نقطة، إضافة إلى مردوده الدفاعي في ظل غياب دورانت، كما أضاف درايموند غرين 12 نقطة، 10 متابعات، 5 تمريرات حاسمة و3 صدات.

وكان داميان ليلارد أفضل مسجل لبورتلاند مع 19 نقطة (4 من 12 من خارج القوس)، وأضاف كل من سي جاي ماكولوم وموريس هاركليس 17 نقطة والتركي إينيس كانتر 10 نقاط و16 متابعة.

وعزز غولدن ستايت تقدمه إلى عشر نقاط في الربع الثاني، قبل أن يقلص بورتلاند النتيجة إلى 48-45. ورد كوري بثلاثيتين ثم كرة خاسرة من ليلارد، ليدخل إلى غرف الملابس متقدماً 54-45.

مرة جديدة، ضغط بورتلاند وقلص فارقاً بلغ 17 نقطة إلى ست نقاط في الربع الأخير (79-73)، لكن ابناء كاليفورنيا استعادوا الفارق المريح عبر الثنائي الضارب كوري-تومسون، مستغلين تراجع نجاعة لاعبي بورتلاند من خارج القوس (7 من 28 مقابل 17 من 33 لووريرز).

وقال كوري إنه استفاد من السلاسة الهجومية لفريقه "كان تدفقاً جميلاً. يضع ضغطاً كبيراً على الدفاع".

وكان بورتلاند ضمن تأهله بعد سلسلة مرهقة مع دنفر (4-3)، فيما تأهل غولدن ستايت بتخطيه هيوستن روكتس ونجمه جيمس هاردن 4-2.

ورأى مدرب غولدن ستايت ستيف كير "البرنامج ساعدنا"، مشيراً إلى انتهاء سلسلته مع روكتس الجمعة. "اعتقد أننا استفدنا من الوضع وحققنا بداية طيبة".

ونجح سيث لاعب بورتلاند، الشقيق الأصغر لكوري، بتسجيل سلة واحدة في المباراة من خارج القوس في 19 دقيقة لعبها بعد دخوله بديلاً.

وكانت المرة الأولى يتواجه فيها شقيقان في نهائي منطقة.

وارتدى والدهما ديل، اللاعب السابق، قميص غولدن ستايت ووالدتهما صونيا قميص بورتلاند، بعد لجوئهما إلى قرعة لتجنب أي اتهامات بدعم لاعب على حساب آخر.

وقال ستيفن "كان الأمر مميزاً وخيالياً أن أتواجه مع شقيقي في مباراة بهذه الأهمية. كان غريبا ايضا رؤية والدي على المدرجات يحتفلان بسلات الفريقين. كان الامر أكثر عصبية بالنسبة اليهما".

أمسية صعبة

ولعب البدلاء دوراً فاعلاً في فوز غولدن ستايت، خصوصاً في الربع الأخير وهو أمر اعتبره كوري رئيساً في فوز المضيف "عمل رائع لبدلائنا. إذا نجحنا بشراء الوقت للأساسيين ووسعنا الفارق، يكون الأمر جيدا لنا".

وما نجح بالحد من هزيمة كبرى لبورتلاند، نجاعته من خط الرميات الحرة (27 من 31) وتفوقه في المتابعات (47-42).

بيد أن خسارته الكرة 21 مرة ساهمت في تسجيل ووريرز 31 نقطة، وهي هدية استغلها حامل اللقب على أكمل وجه.

وقال ليلارد "لا يمكنك السماح بذلك"، مقرا بصعوبة اللعب بعد الحالة النفسية التي نجمت عن تخطي ناغتس في عقر داره بعد سلسلة ماراثونية "كان الامر صعباً جسدياً وذهنياً بعد المباراة السابعة في دنفر والقدوم مباشرة لمواجهة أفضل فريق في الدوري".

تابع "أعتقد ان تركيزنا كان في محله. خضنا المباراة جاهزين. لكنهم فريق بمقدوره التسجيل بسهولة والمباراة تضيع منك بسرعة".

ورأى ليلارد أنه يتعين الدفاع أفضل على كوري نجم المباراة "كان تنفيذاً دفاعياً ضعيفاً من قبلنا. يجب ان يتقدم لاعبونا الكبار الى الامام بعيدا عن الخط".

بدوره، قال مدربه تيري ستوتس "من الممكن أن يؤثر خوض مباراة قوية من الناحية الذهنية قبل يومين لكن هذا ليس عذراً.. خسرنا الكثير من الكرات واتخذنا قرارات سيئة، كما لم ننجح في ايجاد إيقاعنا هجومياً. كانت أمسية صعبة".

ويلتقي الفائز من هذه السلسلة في نهائي الدوري مع بطل المنطقة الشرقية بين ميلووكي باكس متصدر الدوري المنتظم وتورونتو رابتورز التي تنطلق الاربعاء.

وخاض غولدن ستايت النهائي في آخر أربع سنوات وأحرز اللقب ثلاث مرات في 2015 و2017 و2018.



