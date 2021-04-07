يتوقع أن يعود اللاعب كيفن دورانت نجم بروكلين نتس إلى ملاعب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين هذا الأسبوع بعد إبلاله من الإصابة، لكن زميله النجم الآخر جيمس هاردن يواجه خطر الغياب عشرة أيام، بعد تعرّضه لإصابة عضلية بفخذه الأيمن بحسب ما أعلن فريقه.

وأعلن نتس الثلاثاء أن مشاركة دورانت "محتملة" ضد نيو أورليانز بيليكانز الأربعاء، لتكون مباراته الأولى منذ 13 شباط/فبراير. لكن الإعلان عن عودة دورانت تزامن مع تأكيد غياب هاردن لأكثر من مباراة بسبب الاصابة.

وقال نتس في بيان "خضع جيمس هاردن لتصوير بالرنين المغناطيسي في وقت سابق اليوم كشف عن إصابته بإجهاد في عضلات فخذه الايمن".

أضاف "سيتابع هاردن عملية التأهيل ثم يجري تقييم إصابته بعد عشرة أيام".

وتم إخراج هاردن من الملعب بعد أربع دقائق فقط من فوز نتس على نيويورك نيكس الاثنين بعد معاناته من آلام في فخذه. وكان اللاعب البالغ 31 عاما عائدا الى صفوف فريقه بعد غيابه مباراتين للسبب عينه.

وقال مدرب نتس الكندي ستيف ناش إنه سحب هاردن من مباراة الاثنين كإجراء احترازي "يتوجب علينا حمايته، الامر مخيب جدا لجيمس ولكن لا يمكننا المخاطرة به إذا كنا قادرين على عدم القيام بذلك. اعتقدت أن القرار الصحيح هو عدم المخاطرة".

وأردف "شعر بشيء لذا سنعتمد جانب الحذر. لا يوجد أي مؤشر على انها اصابة لفترة طويلة"، خاتماً "علينا فقط أن نمضي يوماً بعد يوم ونراقب ونأمل ألاّ تكون فترة طويلة".