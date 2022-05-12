وبات باكس يتقدم على منافسه 3-2، علمًا بأن الفريق الذي يسبق منافسه للفوز في أربع مباريات من أصل 7 يبلغ الدور التالي.

ومرة جديدة فرض اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 40 نقطة، وأضاف جرو هوليداي 24 نقطة للفائز أيضاً. في المقابل لم تنفع النقاط الـ58 التي سجلها ثنائي بوسطن جايسون تايتوم وجايلين براون (34 للأول و24 للثاني) في ابعاد الخسارة عن الفريق الذي بات يواجه الخروج في المباراة التالية خارج ملعبه.

لم يكن فوز باكس سهلاً لأنه تخلف معظم فترات المباراة ودخل الشوط الثاني خاسراً 47-54 ثم تخلف في مطلع الربع الأخير بفارق 14 نقطة قبل أن يقلب الأمور في صالحه.

وألحق ممفيس غريزليز خسارة فادحة بغولدن ستايت ووريرز بنتيجة 134-95 على الرغم من خوض الفائز المباراة من دون نجمه جا مورانت ليقلص الفارق إلى 2-3 ضمن هذه السلسلة.

تقدم ممفيس 38-28 في نهاية الربع الأول ولم يتخلف بتاتاً في النتيجة حتى أنه تقدم بفارق 55 نقطة في أواخر الربع الثالث أي أنه كان على بعد 3 نقاط من الرقم القياسي لأعلى فارق يسجل في تاريخ الأدوار الاقصائية.

وثأر ممفيس بأفضل طريقة ممكنة لخسارته في المباراة الرابعة عندما تقدم على منافسه طوال المباراة قبل أن يسجل ووريرز سلة الحسم قبل نهاية المباراة بـ45 ثانية.

وكانت ماكينة أفضل لاعبي ووريرز معطلة تماماً بدليل اكتفاء هدافه ستيفن كوري بـ14 نقطة وكلاي طومسون بـ19 نقطة.

في المقابل، تخطى 7 من لاعبي ممفيس حاجز الـ10 نقاط بينهم الثلاثي جارين جاكسون جونيور وديزموند باين وتيوس جونز وسجل كل منهم 21 نقطة.





