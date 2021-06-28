وزرع ميدلتون 20 من نقاطه الـ38 في الربع الأخير مضيفاً 11 متابعة وسجّل يانيس 33 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات حاسمة، لينتزع ميلووكي فوزاً ثميناً من أرض أتلانتا أمام 16600 متفرج على ملعبه ستايت فارم أرينا.



وتخلف ميلووكي بفارق 5 نقطة في الربع الأول وانتظر حتى الربع الثالث ليتقدم في المباراة، لكنه كان حاسما في الخط المستقيم الأخير، مسجلاً 25-7 في ظل تألق كبير لميدلتون.

ولدى أتلانتا، سجل النجم الشاب تراي يونغ 35 نقطة لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة، فيما أضاف الإيطالي المخضرم دانيلو غاليناري 18 نقطة.



كاحل يونغ "مؤلم"



وبدأ هجوم هوكس يتراجع، خصوصاً بعد اصابة جديدة تعرض لها يونغ في كاحله الأيمن في نهاية الربع الثالث عندما داس على قدم حكم المباراة. عاد إلى المواجهة بعد ثلاث دقائق على بداية الربع الأخير.

وفيما يبلغ معدل تمريرات يونغ الحاسمة 9,9 في الأدوار الاقصائية، اكتفى بأربع الأحد، ولم يكن قادراً على فرض أسلوب لعبه برغم غزارة نقاطه.

واستهل هوكس المباراة بسرعة متقدماً 25-14 قبل نحو أربع دقائق على انتهاء الربع الأول حيث سجل يونغ 10 نقاط.

سيطر أتلانتا على اللعب معظم فترات الشوط الأول حيث وصل تقدمه إلى 15 نقطة.

لكن باكس عادل 56-56 في كرته الأخيرة ضمن الشوط الأول، عندما زرع بات كوناوتون ثلاثية بعيدة المدى بعد تمريرة من جرو هوليداي.

وتقدم باكس في وقت متأخر من الربع الثالث، بسلة من بوبي بورتيس.

وبعد أن لعب يانيس دوراً حاسماً في الابقاء على آمال ميلووكي، حمل ميدلتون المشعل في الربع الأخير مسجلاً السلة تلو الأخرى في نهاية المباراة.





