

وسجل يانيس 31 نقطة (14 من 21 محاولة لكن رمية حرة يتيمة من أصل 10) وأضاف زميله كريس ميدلتون 25 نقطة، ليحقق باكس فوزه السابع في آخر ثماني مباريات.

في المقابل، سجل الشاب دونتشيتش 12 من 24 محاولة وكان أفضل مسجل لدى دالاس مع 28 نقطة و13 تمريرة حاسمة و9 متابعات، فوقف على بعد متابعة واحدة لتحقيق "تريبل دابل".

قال يانيس عن لاعب ريال مدريد الإسباني السابق "لقد ضيّقنا الخناق عليه، لم يكن قادرا على التحرك وأُجبر على تمرير الكرة".

وشرح دونتشيتش (21 عاما) الذي سجل 34 نقطة قبل ليلتين عندما قاد فريقه إلى الفوز على تشارلوت هورنتس "لعبنا بشكل سيء. سنحت لنا فرصة التقدم لكن أخفقنا".

وبعد إهدار بروك لوبيز رمية حرة قبل ثانية على نهاية الوقت، أطلق دونتشيتش كرة يائسة من منتصف ملعبه كادت تعادل الأرقام وتفرض وقتا إضافيا.

قال ميدلتون "لقد قاموا بعمل جيد في المتابعات وسدّدوا بعض الكرات الجميلة، لكننا جاريناهم".

ونجح ميدلتون القادم إلى ميلووكي عام 2013 من ديترويت، في تسجيل بعض الثلاثيات في الربع الأخير وأضاف إلى رصيده 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

تابع ميدلتون الذي تبرع أخيرا بمبلغ مئة ألف دولار لموظفي ملعب "فيسيرف فوروم" الذين خسروا وظائفهم بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد "نحاول في كل سنة التحسن وتطوير المجموعة. وهذا ما يقومون به لأجلي".

وأضاف للفائز جرو هوليداي 16 نقطة ولوبيز 11 نقطة و11 متابعة، فيما كان تيم هاردواي جونيور فاعلا لدى الخاسر مع 22 نقطة وأضاف العملاق اللاتفي كريستابس بورزينغيس 15 نقطة و10 متابعات.



ليبرون يُسقط وليامسون



وخرج نجم الدوري ليبرون جيمس فائزا على متصدر لائحة الدرافت السابق زيون وليامسون، عندما قاد لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب إلى الفوز على نيو أورليانز بيليكانز 112-95.

وسجل بطل الدوري أربع مرات مع ثلاثة أندية مختلفة 21 نقطة و11 تمريرة حاسمة و8 متابعات وأضاف زميله النجم أنتوني ديفيس 17 نقطة، فيما سجل ستة لاعبين من ليكرز عشر نقاط أو أكثر، تقدمهم مونتريزل هاريل وكنتافيوس كالدويل-بوب مع 16 نقطة.

قال جيمس الذي يتصدر فريقه ترتيب المنطقة الغربية ( 11 فوزاً و3 هزائم) "نقدم كرة سلة جميلة راهنا ونريد الاستمرار بذلك. نقوم بدمج خمسة لاعبين جدد لم يكونوا ضمن التشكيلة العام الماضي".

ولدى بيليكانز الذي مُني بخسارته الخامسة تواليا، سجل وليامسون العائد بعد غياب مباراة بسبب بروتوكول "كوفيد-19" 21 نقطة و12 متابعة وأضاف براندون إينغرام 20 نقطة.

وفي مواجهة نارية حُسمت بالوقت الإضافي، سجل شاي جيلجيوس-ألكسندر 33 نقطة وزرع مايك موسكالا ثلاثيتين في الوقت الممدد، ليحقق أوكلاهوما سيتي فوزا مهماً على شيكاغو بولز 127-125.

ووصل تقدم بولز في الشوط الأول إلى 22 نقطة، قبل أن يشنّ ثاندر عودة رائعة معادلا الأرقام في الثواني الأخيرة.

وأدت ثلاثيات موسكالا والوقت الإضافي المتواضع لبولز، إلى حصول أوكلاهوما على فوزه الأول على أرضه هذا الموسم في ست مباريات.

وفي مكان آخر، سجل كواي لينارد 27 نقطة ليقود لوس أنجليس كليبرز إلى الفوز على ساكرامنتو كينغز 138-100، وساهم معه زميله النجم بول جورج بتسجيل 26 نقطة.



تأجيل مباريات جديدة



وأجبرت رابطة الدوري على تأجيل مباريات جديدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن أكبر المتضررين واشنطن ويزاردز الذي أجلت الرابطة مباراتيه ضد كليفلاند كافالييرز الأحد والاثنين، نظرا لعدم قدرته على توفير العدد المطلوب من اللاعبين (8) بسبب الإصابات.

وذكرت تقارير أن خمسة لاعبين من واشنطن أصيبوا بفيروس كورونا، علما بأن الرابطة كانت قد أجلت مباراتين لهذا الفريق هذا الأسبوع.

وارتفع عدد المباريات المؤجلة إلى 13 بعد أربعة أسابيع من انطلاق الدور المنتظم، مع الاعلان عن تأجيل مواجهة ممفيس غريزليز ومينيسوتا تيمبروولفز قبل ساعتين من انطلاقها، لنقص اللاعبين في تشكيلة مينيسوتا.

وقال نجم مينيسوتا الدومينيكاني كارل أنتوني تاونز إن نتيجة اختباره جاءت إيجابية، علما بأن والدته قضت العام الماضي عن 58 عاما مع ستة من أفراد عائلته بسبب كورونا.

قال اللاعب البالغ 25 عاما "قبل مباراة الليلة، تلقيت خبرا سيئا جديدا بأن نتيجة اختباري لكوفيد جاءت إيجابية".

تابع "أصلي كل يوم أن يهدأ كابوس هذا الفيروس وأتوسل الجميع الاستمرار بالتعامل معه بجدية من خلال اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة".

وخلافا للموسم الماضي الذي أقيمت مبارياته الحاسمة في الأدوار الإقصائية في فقاعة صحية في أورلاندو، تخوض الأندية مبارياتها على أرضها هذا الموسم دون جماهير. وأدى الفيروس إلى إصابة أكثر من 23 مليون شخص في الولايات المتحدة و391 ألف حالة وفاة.

