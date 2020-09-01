وفرض جيمي باتلر نفسه نجماً للمباراة من دون منازع بتسجيله 40 نقطة (رقم قياسي شخصي) بينها 13 من اخر 16 نقطة لفريقه و27 في الشوط الثاني.

وبات باتلر ثالث لاعب فقط في تاريخ ميامي يسجل 40 نقطة في مباريات البلاي أوف لينضم إلى النجمين ليبرون جيمس ودواين وايد.

وكانت أفضل نسبة من النقاط لباتلر في البلاي أوف عندما سجل 36 نقطة في سلة فيلادلفيا سفنتي سيكرز الموسم الماضي.

وساهم السلوفيني غوران دراغيتش ليس فقط بتسجيله 27 نقطة لكن من خلال مجهوده الدفاعي أواخر المباراة حيث انتزع الكرة من نجم باكس اليوناني يانيس انتيتوكونبمو الذي اكتفى ب18 نقطة فقط بعد الرقابة الدفاعية المحكمة عليه.

وهي أدنى نسبة من النقاط للنجم اليوناني في احدى مباريات البلاي اوف منذ أن سجل 12 نقطة في مواجهة تورونتو رابتورز في المباراة الثالثة بينهما في نصف نهائي الموسم الماضي. كما أنه أهدر 8 رميات حرة من اصل 12 احتسبت له ضد ميامي.

وتقام المباراة الثانية بين الفريقين الاربعاء في اورلاندو.

وفرض أوكلاهوما سيتي ثاندر مباراة سابعة على هيوستن روكتس بفوزه عليه 104-100 بفضل 28 نقطة لنجمه كريس بول بينها 15 في الربع الأخير كما سجل رميتين حرتين في الثواني الأخيرة ليضمن الفوز لفريقه.

أما أفضل مسجل في صفوف هيوستن فكان جيمس هاردن مع 32 نقطة و8 متابعات و7 رميات حرة.

وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع تورونتو رابتورز حامل اللقب الموسم الماضي أو بوسطن سلتيكس في الدور التالي.

