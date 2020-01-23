أعلنت beIN SPORTS، القناة الرياضية العالمية وشريك البث الرسمي لرابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) بث المباراة التي ستجمع بين شارلوت هورنيتس وميلووكي باكس مباشرة من AccorHotels Arena في باريس على قناتها المجانية المفتوحة للملايين من عشاق كرة السلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستكون هذه المباراة الأولى لميلووكي باكس في فرنسا، بينما ستكون المباراة الثانية لشارلوت هورنيتس في العاصمة الفرنسية، حيث سبق أن لعب مباراة هناك في الموسم التمهيدي عام 1994 ضد غولدن ستيت ووريورز.

ويضم فريق ميلووكي باكس، صاحب السجل الأفضل في المنطقة الشرقية برصيد 39 فوزاً و6 هزائم فقط، لاعبين من أمثال يانيس انتيتوكومبو، اللاعب الذي شارك ثلاث مرات في مباريات All-Stars واللاعب الأكثر قيمة لعام 2019، وكريس ميدلتون، لاعب مباراة All-Stars لعام 2019.

بالإضافة إلى المباريات، ستضم أحداث الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين في باريس 2020 والتي تقدمها beIN SPORTS مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية مع الجمهور، والمبادرات المجتمعية، وبرامج كرة السلة للناشئين مما سينقل تجربة الدوري الأمريكي للمحترفين إلى عشاقها في باريس.

وقال يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية: "تعد beIN SPORTS شريكاً شغوفاً بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين حول العالم، وتقدم على الدوام تغطية استثنائية لعشاق الرياضة والترفيه من أجل متابعة أفضل ما في كرة السلة الأمريكية. ونحن سعداء بتقديم هذا الحدث الاستثنائي إلى جانب الدوري الأميركي للمحترفين، ونرحب بهذه البطولة المرموقة في فرنسا. وسنبث المباراة التاريخية مباشرة على قناتنا المجانية وكذلك على قناة beIN SPORTS HD8 وقناة HD13 لكي يتسنى للمشجعين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستمتاع بها"

وسيبدأ الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين في باريس 2020 يوم الجمعة 24 يناير الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS المفتوحة وقنوات beIN SPORTS HD8 وHD13 باللغة العربية والإنجليزية.

وأضاف العبيدلي: "هذه فرصة فريدة لـ beIN SPORTS بصفتها شريك البث الرسمي، ونحن متحمسون لهذا الحدث المميز مع الدوري الاميركي للمحترفين في فرنسا، وسنواصل مهمتنا لنصبح الشبكة الرياضية والترفيهية الرائدة في العالم."

كما قال آدم سيلفر، مفوض الدوري الاميركي للمحترفين: "ستبرهن مباراة دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية في باريس على التطور العالمي المستمر لكرة السلة في واحدة من أعظم مدن العالم. ومع تصدر اللاعبين الفرنسيين لعدد اللاعبين الأوروبيين في دوري المحترفين الأمريكي، نتطلع إلى حضور مشجعي كرة السلة من جميع أنحاء القارة الأوروبية لمشاهدة أول مباراة للموسم العادي لدوري المحترفين الأمريكي في باريس."



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