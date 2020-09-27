ويسعى ليكرز الفائز بـ 16 لقبا لمعادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات والمسجل باسم غريمه بوسطن سلتيكس، وذلك عندما يواجه الفائز من نهائي المنطقة الشرقية الذي يجمع بين سلتيكس وميامي هيت، حيث يتقدم الأخير 3-2.

ولعب جيمس دوراً حاسماً في تأهل ليكرز بتسجيله "تريبل - دابل" مع 38 نقطة، منها 16 في الوقت الحاسم و9 على التوالي، إلى 16 متابعة و10 كرات حاسمة، ليقضي بمفرده على آمال هيت بالعودة إلى أجواء المباراة بعدما نجح الاخير في تقليص فارق 16 نقطة.

وتألق أيضا في صفوف الفائز أنطوني ديفيس صاحب 27 نقطة و5 متابعات و3 تمريرات حاسمة.

وسيظفر "الملك" جيمس إذا قدر له التتويج في النهائي، باللقب الرابع في مسيرته مع ثالث فريق مختلف بعد فوزه مع ميامي هيت (2012 و2013) وكليفلاند كافالييرز (2016)، علماً أنه سيخوض النهائي العاشر له في غضون 11 عاما.

ولم يتعرض ليكرز بقيادة الثنائي جيمس - ديفيس سوى لثلاث هزائم منذ انطلاق الأدوار الإقصائية، فقبل إقصائه دنفر ناغتس تمكن في الدور الأول من الفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز ونجمه داميان ليلارد 4-1، وفي الدور الثاني على هيوستن روكتس بالنتيجة ذاتها بالرغم من أن الاخير يضم في صفوفه أفضل هداف في الموسم جيمس هاردن.

وتأهل ليكرز إلى نهائي الدوري بعد 10 أعوام من النهائي الأخير بقيادة الراحل الاسطورة كوبي براينت الملقب بـ"بلاك مامبا" الذي توفي في حادث تحطم طوافة في 26 كانون الثاني/يناير الماضي.

وكان براينت (41 عاما) وابنته جيانا (13 عاما) من ضمن تسعة أشخاص لقوا حتفهم لدى تحطم مروحية كانوا على متنها في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وأنهى ليكرز الدوري العادي في المركز الاول للمنطقة الغربية واعتبر المرشح الأبرز لبلوغ النهائي طوال الأدوار الإقصائية.

إرث براينت يفرض نفسه

ولم يغب براينت عن تفكير جيمس بعد التأهل إذ قال "في كل مرة ترتدي فيها الأرجواني والذهبي (نسبة إلى لوني قميص ليكرز) تفكر بإرثه، تفكر به وماذا كان يعني لهذا الفريق لأكثر من 20 عاما".

وتابع بعد الاحتفال بلقب المنطقة الغربية في الملعب "سوف نستمتع به، ولكن ندرك جيدا أننا امام مهمة صيد سمكة أكبر".

وختم قائلا "أنا فخور جداً لاني جزءاً من هذا الفريق الذي عاد إلى حيث ينتمي، إلى اللعب من أجل بالبطولات".

وأنهى ليكرز الدوري العادي في المركز الأول للمنطقة الغربية واعتبر المرشح الأبرز لبلوغ النهائي طوال الادوار الإقصائية.

من ناحيته، دفع ناغتس غالياً ثمن الجهود التي بذلها منذ حوالي شهر وتراكم المباريات التي خاضها للوصول إلى نهائي الغربية لتتوقف مغامرة الفريق عند حدود ليكرز، لتشكيلة برز في صفوفها في المباراة الخامسة الكندي جمال موراي مع 19 نقطة و8 كرات حاسمة والثنائي الصربي نيكولا يوكيتش وجيرامي غرانت (20 نقطة لكل منهما).

