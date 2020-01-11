ومنح جيمس ليكرز متصدر ترتيب المنطقة الغربية، الفوز على مضيفه دالاس ونجمه السلوفيني لوكا دونشيتش بنتيجة 129-114، بينما عزز ميلووكي باكس متصدر ترتيب الشرقية سجله الأفضل في الدوري بفوز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 127-106، وحقق يوتا فوزه الثامن تواليا بالتغلب على ضيفه تشارلوت هورنتس بنتيجة 109-92.

وحقق ليكرز فوزه السابع تواليا، وأتى على حساب فريق يبدو - مثله مثل فريق لوس أنجليس - مرشحاً للذهاب بعيداً هذا الموسم.

وبرز جيمس مع 35 نقطة و16 متابعة وسبع تمريرات حاسمة، علماً بأنه خاض اللقاء وهو يعاني من فيروس، لكن كان من الصعب على ليكرز عدم إشراكه في غياب ديفيس بسبب إصابة في أسفل الظهر عانى منها جراء سقوطه القوي في المباراة ضد نيويورك نيكس (117-87) الخميس.

وقال جيمس "كنت أحاول تحديد الإيقاع في الهجوم والدفاع (...) كان غياب أنطوني خسارة كبيرة، ما عنى أن علينا جميعا تعزيز أدائنا الفردي".

وحقق جيمس الذي اختير أربع مرات أفضل لاعب في الـ "NBA"، انجازاً شخصياً أمس، اذ أصبح في المركز الرابع في تاريخ الدوري لجهة المحاولات الناجحة (12197)، متقدماً أسطورة اللعبة مايكل جوردان.

ويبرز الثنائي جيمس وديفيس المنضم إلى ليكرز هذا الموسم آتياً من نيو أورليانز بيليكانز، في مسعى الفريق للعودة إلى مصاف الكبار بعد غيابه عن الأدوار الاقصائية "بلاي أوف" في الموسم الماضي. ويتصدر ديفيس معدل التسجيل في الفريق مع 27,1 نقطة في المباراة الواحدة.

في المقابل، تواصل افتقاد دالاس للاعبه اللاتفي كريستابس بورزينغيس الذي غاب عن المباريات الست الأخيرة بسبب الإصابة.

وعانى نجم مافريكس هذا الموسم دونشيتش من الضغط الدفاعي الذي فرضه عليه لاعبو ليكرز، لكنه تمكن من إنهاء اللقاء مع 25 نقطة وعشر متابعات وسبع تمريرات حاسمة، لكنه خسر الكرة ست مرات.

وفرض ليكرز سيطرته بشكل كامل، ولم يسمح لمافريكس بالتقدم سوى بفارق بنقطتين في الربع الأول، قبل ان يمسك بزمام المبادرة ويوسع الفارق إلى 22 نقطة في الثاني، ويحافظ على نحو 20 نقطة من الفارق في مراحل عدة من الربع الأخير.

وحقق ليكرز فوزه السابع توالياً، في سلسلة هي الثانية من نوعها منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعدما فاز بسبع مباريات أيضاً بين الثالث من الشهر والـ15 منه، قبل أن يتلقى أربع هزائم متتالية.

من جهته، عزز ميلووكي باكس متصدر ترتيب المنطقة الشرقية، سجله الأفضل في الدوري هذا الموسم، بتحقيق فوزه الـ34 مقابل ست هزائم فقط، والذي جاء بنتيجة 127-106 على حساب مضيفه ساكرامنتو كينغز.

وكان أفضل مسجل لميلووكي كريس ميدلتون مع 27 نقطة، وقاد فريقه إلى تحقيق الفوز السابع له في آخر ثماني مباريات. من جهته، سجل نجم الفريق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 13 نقطة مع 10 متابعات.





فوز ثامن توالياً ليوتا



وواصل يوتا جاز سلسلة الانتصارات المتتالية الأفضل حالياً في الدوري، ورفعها إلى ثمانية بفوز على ضيفه تشارلوت هورنتس 109-92.

وهيمن يوتا بدءاً من الربع الأول الذي أنهاه بفارق 16 نقطة (29-13)، وواصل التقدم بشكل تدريجي وصولاً إلى تحقيق فارق 33 نقطة في الربع الثالث.

وعوّل يوتا على أداء جماعي من لاعبيه الذين برز منهم جوردان كلاركسون مع 20 نقطة، بينما سجل الكرواتي بويان بوغدانوفيتش 16 نقطة، وكل من الفرنسي رودي غوبير وجورج نيانغ 15 نقطة.

وحقق يوتا فوزه الـ26 في 38 مباراة، وهو السادس له تواليا على أرضه.

ويحتل جاز المركز الرابع في المنطقة الغربية خلف لوس أنجليس كليبيرز الذي فاز أمس على ضيفه غولدن ستايت ووريرز بنتيجة 109-100.

وحقق كليبيرز الذي عزز صفوفه هذا الموسم بكواهي لينارد بعد قيادته تورونتو رابتورز إلى إحراز لقب الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه، فوزه الـ27 في 39 مباراة، ويدين به بشكل أساسي الى لينارد الذي كان أفضل مسجل في المباراة مع 36 نقطة، أضاف إليها تسع متابعات.

في المقابل، تلقى غولدن ستايت بطل الدوري ثلاث مرات في الأعوام الخمسة الماضية، خسارته الحادية والثلاثين في 40 مباراة في موسم يشهد تراجعه بشكل كبير. ويتذيل ووريرز ترتيب المنطقة الغربية، وهو يعاني من غياب طويل للاعبين أساسيين أبرزهم ستيفن كوري وكلاي طومسون.

وحقق نيو أورليانز بيليكانز فوزه الثامن في آخر 11 مباراة، بتغلبه 123-111 على مضيفه نيويورك نيكس الذي تلقى خسارته الخامسة توالياً.

ويدين بيليكانز بالفوز إلى لاعبه براندون إينغرام الذي سجل 28 نقطة، وأضاف إليها ست متابعات وتسع تمريرات حاسمة. وهي المرة السابعة في آخر 11 مباراة، يسجل فيها هذا اللاعب 25 نقطة على الأقل.

وفي بقية المباريات، فاز بروكلين نتس على ميامي هيت 117 - 113، وفينيكس صنز على أورلاندو ماجيك 98 - 94، وانديانا بايسرز على شيكاغو بولز 116-105، وممفيس غريزليز على سان انتونيو سبيرز 134 - 121، وواشنطن ويزاردز على أتلانتا هوكس 111 - 101.

