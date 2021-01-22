وبهذا الفوز، يفتتح ليكرز حامل اللقب مشواراً من سبع مباريات خارج أرضه، آملاً بتحقيق سلسلة انتصارات.

وقال نجم ليكرز أنطوني ديفيس "دافعنا الليلة كانت عدم خسارة مباراتين متتاليتين. وتمكنا من تحقيق ذلك".

وسجل جيمس رمية ثلاثية حاسمة وأنهى ليلته بـ"سلام دانك" ليمنح ليكرز سلسلة 12-4 (فوز وخسارة توالياً) في الدوري الأميركي للمحترفين هذا الموسم، بعد أداء كبير في ميلووكي.

وسجل كينتافيوس كالدويل-بوب 23 نقطة، فيما أنهى ديفيس المباراة مع 18 نقطة وتسع متابعات.

وتمكن كالدويل-بوب من إحراز سبع من أصل 10 رميات ثلاثية، من بين 19 رمية أحرزها الفريق من أصل 37 ثلاثية.

وقال اللاعب نفسه إن "الأمور تسير كما يجب. نحن فقط نلعب لبعضنا البعض".

وأنهى أفضل لاعب في الدوري للموسمين الماضيين اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو المباراة برصيد 25 نقطة و12 متابعة، إضافة إلى تسع "تورنوفر" وهي الأعلى في مسيرته.

وقال اليوناني إنه "علينا مواصلة العمل، والاستمرار في اللعب بشكل جيد لفترات أطول، وتسجيل التسديدات والدفاع ومتابعة الكرات بشكل أفضل. في النهاية علينا أن نتحسن".

وسجل جرو هوليداي 22 نقطة وكريس ميدلتون 20 نقطة لصالح باكس الذي خسر مباراته الثانية على التوالي والسادسة هذا الموسم.

وفي مباراة أخرى، سجل الكندي أر جي باريت 28 نقطة، وهي الأفضل في مسيرته، ليمنح نيويورك نيكس الذي حقق تقدماً من 40 نقطة في الربع الأول، انتصاراً 119-104 على غولدن ستايت ووريورز.

وسجل ستيفن كوري 30 نقطة لصالح ووريورز الذي كان حقق انتصارين متتاليين على لوس أنجليس ليكرز وسان أنتونيو سبيرز.

وخسر ووريورز خدمات دريموند غرين لطرده عقب خطأين فنيين في الربع الثاني، حين بدا وكأنه يصرخ في وجه زميله في الفريق جيمس وايزمان، لكن المسؤولين رأوا الأمر بشكل مختلف.

وفاز يوتا جاز على نيو أورليانز بيليكانز 129-118، بعد يومين من آخر مواجهة بينهما.

وهذا هو الفوز السابع على التوالي ليوتا، أفضل سلسلة لهم في الدوري الأميركي. ويدين الفريق بذلك إلى دونوفان ميتشل ونقاطه الـ36 (مع 6 ثلاثيات من أصل 8 تسديدات، و7 متابعات، و5 تمريرات حاسمة)، ما سمح لفريقه باحتلال المركز الثاني مشاركة مع لوس أنجليس كليبرز في المنطقة الغربية.

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تأجيل المباريات الثلاث المقبلة لممفيس غريزليز، لعدم قدرة الأخيرة على تجهيز الحد الأدنى من اللاعبين (8) لخوضها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الرابطة أن المباريات المؤجلة هي ضد بورتلاند ترايل بلايزرز الجمعة والأحد، وساكرامنتو كينغز الاثنين بحسب البروتوكول الصحي الذي وضعته الرابطة.

وكانت الرابطة أجلت مباراة غريزليز الأولى ضد بورتلاند كانت مقررة الأربعاء للأسباب نفسها، والأمر ذاته بالنسبة لمباراة مقررة الجمعة بين واشنطن ويزاردز وميلووكي باكس.

وارتفع بالتالي مجموع المباريات المؤجلة منذ انطلاق الموسم الحالي في كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى 19 مباراة بينها 18 بعد تاريخ العاشر من الشهر الحالي ما يشير إلى انتشار سريع في صفوف أندية الدوري الأميركي في الآونة الأخيرة.

