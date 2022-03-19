تألق الثلاثي المؤلف من ليبرون جيمس والكاميروني جويل إمبيد وكيفن دورانت بشكل رائع، ليقودوا فرقهم إلى انتصارات لافتة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

لوس أنجليس ليكرز - تورونتو رابتورز

ضرب "الملك" جيمس بقوة خلال مباراة فريقه لوس أنجليس ليكرز ضد تورونتو رابتورز بعيداً عن قواعده، بتسجيله 36 نقطة بينها 16 في الربع الأخير، ليقوده الى فوز ثمين 128-123 بعد التمديد في سعيه لانتزاع بطاقة التأهل إلى البلاي أوف.

وبات جيمس على بعد 20 نقطة لتخطي كارل مالون (36928 نقطة)، ثاني أفضل الهدافين في التاريخ، في حين يبقى الأسطورة كريم عبد الجبار بعيداً برصيد 38387 نقطة.

ووضع ليكرز بالتالي حداً لثلاث هزائم توالياً، فبات رصيده 30 فوزاً مقابل 40 هزيمة.

وبعد أن ظن تورنتو بأنه حسم النتيجة في صالحه عندما سجّل له غاري ترنت جونيور سلة في الثواني الأخيرة ليتقدم فريقه 116-113، انتزع المخضرم راسل وستبروك التعادل بعدها مباشرة ليفرض التمديد الذي حسمته كتيبة جيمس في صالحها. وأنهى وستبروك المباراة مسجلاً "تريبل دابل" مع 22 نقطة و10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

سفنتي سيكسرز - دالاس مافريكس

في المقابل، سجل إمبيد 30 نقطة أو أكثر للمرة الرابعة توالياً، ليقود فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على دالاس مافريكس 111-101.

وأنهى إمبيد، أحد المرشحين لإحراز لقب أفضل لاعب في الدوري المنتظم، المباراة برصيد 32 نقطة و8 متابعات و4 تمريرات حاسمة. وأضاف جيمس هاردن 24 نقطة ونجح في 12 تمريرة حاسمة.

وعزز فيلادلفيا رصيده في المركز الثالث في المنطقة الشرقية بسجل يتضمن 43 انتصارا و26 هزيمة.

وفرض لاعبو سيكسرز رقابة شديدة على نجم مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش، فاكتفى الأخير بتسجيل 17 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة.

وبعد أن أنهى سيكسرز الشوط الأول متقدماً بفارق 5 نقاط، نجح في توسيع الفارق إلى 20 في مطلع الربع الأخير.

بروكلين نتس - بورتلاند ترايل بلايزرز

وتعملق كيفن دورانت بدوره ليساهم في قلب فريقه بروكلين نتس تخلفه أمام بورتلاند ترايل بلايزرز بفارق 18 نقطة في الربع الثالث إلى فوز 128-123 بفضل تسجيله 38 نقطة. كما سجّل زميله سيث كوري 27 نقطة بينها 7 رميات ثلاثية ليعزّز الفريق رصيده من الانتصارات إلى 37 مقابل 34.

وفي المباريات الأخرى، فاز ميامي هيت على أوكلاهوما سيتي ثاندر 120-108، ونيو أورليانز بيليكينز على سان أنطونيو سبيرز 124-91، وأتلانتا هوكس على ممفيس غريزليز 120-105.

وكليفلاند كافالييرز على دنفر ناغتس 119 - 116 بعد التمديد، ونيويورك نيكس على واشنطن ويزاردز 100-97، وفينيكس صنز على شيكاغو بولز 129-102، وبوسطن سلتيكس على ساكرامنتو كينغز 126-97، ويوتا جاز على لوس أنجليس كليبرز 121-92، وهيوستن روكتس على إنديانا بايسرز 118-121.

