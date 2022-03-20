بدأ ليبرون (37 عاماً) المباراة وهو بحاجة إلى 20 نقطة ليكسر الرقم المسجل باسم مالون (36928 نقطة)، لينجح في تحقيق هذا الإنجاز بعد أن أنهى المباراة مع 38 نقطة رافعاً رصيده إلى 36947.

قال جيمس بعد المباراة: "بمجرد أن أكون جزءاً من هذا الدوري لهذه السنوات العديدة، أن أكون مع هؤلاء المسجلين الكبار في تاريخ اللعبة، هؤلاء الذين شاهدتهم أو درست وقرأت عنهم وألهموني، فإن هذا يجعلني غير قادر على إيجاد الكلمات".

وتابع اللاعب الذي يحمل الرقم القياسي في مجموع النقاط في تاريخ الموسم المنتظم والأدوار الإقصائية "إنه شرف لي، لأصدقائي، لعائلتي، أن يعيشوا هذه اللحظات، ولكل شخص تشارك معي هذا المشوار".

ولم يتأخر ليبرون خلال المباراة في مسعاه لتحطيم هذا الرقم ووصل سريعاً إلى عتبة العشر نقاط قبل أن يسجل ثلاثيتين توالياً في وقت مبكر من الربع الثاني.

أضاف اللاعب المتوّج بلقب الدوري أربع مرات ثلاثية أخرى ليعادل رقم مالون، قبل أن يصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري المنتظم بثنائية من تحت السلة قبل قرابة الخمس دقائق من استراحة الشوطين.

وقفت جماهير واشنطن تصفيقاً له ورد لهم التحية شاكراً إياهم.

وبات ليبرون متخلفاً الآن فقط عن كريم عبد الجبار حامل الرقم القياسي مع 38387 نقطة.

تاونز يواصل تألقه

في مينيسوتا، واصل كارل-أنتوني تاونز مهاراته التهديفية وسجل 25 نقطة ليقود تيمبروولفز للفوز على ميلووكي باكس حامل اللقب المنقوص من عملاقه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 138-119.

نجح تاونز الذي حقق معدّل قرابة 40 نقطة في المباراة الواحدة خلال ثلاث مباريات خاصها هذا الاسبوع، بينها 60 نقطة في مطلعه ضد سان أنتونيو سبيرز، بست محاولات من أصل 12 في المباراة وأضاف 11 متابعة وخمس تمريرات حاسمة.

وساهم ابن الـ26 عامًا في قيادة تيمبروولفز الى الفوز الرابع تواليًا ليبقيه في وضعية جيدة للمنافسة على مركز مؤهل مباشرة الى الادوار الاقصائية.

وبات الفريق في المركز السابع في المنطقة الغربية برصيد 42 فوزًا أسوة بدنفر ناغتس السادس الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة مباشرة الى الـ"بلاي أوف".

فيما تراجع باكس الى المركز الثالث في الشرقية مع سِجل 44-27.

في تشارلوت، سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 37 نقطة لم تمنع دالاس مافريكس من السقوط ضد هورنتس 129-108.

كان مايلز بريدجز أفضل مسجل في صفوف الفائز مع 23 نقطة، في مبارة وصل فيها سبعة لاعبين من هورنتس الى عتبة العشر نقاط أقله.